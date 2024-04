Com a queda diante do PSG na Champions, Barcelona amarga 3ª eliminação na temporada 2023/24

O Barcelona, atualmente comandado por Xavi, vem somando eliminações em diferentes competições durante a temporada 2023/24. Com a queda na Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, o clube espanhol emendou a terceira.

A primeira delas ocorreu no dia 14 de janeiro deste ano, quando a equipe foi vice-campeã da Supercopa da Espanha. Apesar de ter passado pelo Osasuna na semi, o Real Madrid aplicou uma goleada por 4 a 1 diante do rival e ficou com a taça.

Barcelona na temporada 23/24: ? Em 2º lugar na LaLiga e 8 pontos atrás do líder Real Madrid. ? Perdeu a final da Supercopa da Espanha para o Real Madrid. ? Eliminado nas quartas da Copa do Rei para o Athletic Bilbao. ? Eliminado nas quartas da Champions para o PSG. ?? pic.twitter.com/L4PpQVmlar ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 16, 2024

Apenas dez dias depois, a equipe de Xavi caiu para o Athletic Bilbao, novamente com goleada, dessa vez em jogo único pelas quartas da Copa do Rei. Na ocasião, se despediu da competição após sofrer um 4 a 2.

Por fim, apesar de ter vencido o Paris Saint-Germain por 3 a 2, fora de casa, no jogo de ida das quartas da Liga dos Campeões, a equipe tomou a virada em pleno Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, e deu adeus para mais um campeonato.

Assim, a única competição que resta para o Barcelona é a La Liga, na qual a o time é o vice-líder com 70 pontos, oito a menos em relação ao rival Real Madrid.

A próxima partida pelo Espanhol será justamente diante dos líderes. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 32ª rodada.