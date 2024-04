PSG castiga após expulsão, bate Barça com 2 de Mbappé e avança na Champions

O PSG goleou o Barcelona por 4 a 1, de virada, nesta terça-feira (16), na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo aconteceu no Estádio Lluís Companys, na Espanha.

O resultado colocou o PSG na semifinal. O Barcelona venceu o jogo de ida por 3 a 2 fora de casa na última quarta (10), mas levou a virada na volta.

Mbappé (duas vezes), Dembelé e Vitinha fizeram os gols da virada do PSG. Os lances saíram aos 39 do primeiro tempo, aos 9, 16 e 44 do segundo, respectivamente. Raphinha foi quem fez o gol do Barcelona, aos 12 da etapa inicial.

O PSG enfrentará o Borussia Dortmund na semifinal. O time alemão conquistou a vaga após vitória sobre o Atlético de Madri por 4 a 2. A tabela detalhada só será divulgada após a definição de todos os classificados, mas a próxima fase já está marcada para as semanas de 30 de abril e 7 de maio.

Como foi o jogo

Raphinha — de novo ele — deu aparente tranquilidade ao Barcelona. O time da casa superou pressão inicial do PSG e abriu o placar com o brasileiro, autor de dois gols em Paris. O lance aos 12 minutos de jogo contou com grande participação de Lamine Yamal.

O jogo parecia do Barcelona até vacilo de Araújo. O zagueiro errou duas vezes em lance aos 29 minutos, o que causou sua expulsão direta. Xavi tirou talento do ataque para compensar a ausência na defesa, colocando Iñigo Martínez no lugar de Lamine Yamal.

"Traidor" calou a torcida catalã. Hostilizado com cartazes e vaias antes e durante o jogo, Dembélé voltou a marcar contra seu ex-time — o camisa 10 também fizera um dos gols em Paris —, empatando o duelo em Barcelona. O ponta foi tratado como um "Judas" até ser substituído por Kolo Muani aos 43 minutos da etapa final.

Pressão de um lado, descontrole do outro. Foi nessa toada que o PSG chegou a dois gols em 16 minutos de segundo tempo. Após boas oportunidades do time visitante, Vitinha igualou o placar agregado em belo gol. Nos minutos que se seguiram Xavi foi expulso, Cancelo fez pênalti bobo e deu aos franceses as rédeas do confronto. Mbappé não desperdiçou a oportunidade: 3 a 1 no jogo, 4 a 3 no geral.

O Barcelona não teve forças para buscar sobrevida no confronto. Os catalães recorreram ao jogo direto, especialmente com Lewandowski e Raphinha, mas, apesar de sustos ocasionais, não conseguiram impor pressão. O PSG controlou a posse, acelerou na hora certa e fez o gol da garantia com Mbappé, aos 43. Coadjuvante na maior parte dos 180 minutos, o atacante saiu de Barcelona como herói.

Lances importantes

1x0, Raphinha aos 12' do 1ºT. Lamine Yamal recebeu lançamento de Araújo, passou por Nuno Mendes e jogou na área. Raphinha acompanhou o lance e desviou de canela para as redes.

Oportunidade se apresentou ao artilheiro. De Jong encontrou Raphinha na ponta esquerda aos 19 minutos. O brasileiro cruzou, a zaga do PSG afastou mal e a bola sobrou para Lewandowski. O centroavante dominou, finalizou com força e viu o chute passar perto do travessão.

Mbappé enfim apareceu. Sumido nos 116 minutos anteriores de confronto, o protagonista do PSG forçou a defesa do Barcelona a trabalhar duro. Primeiro com finalização da entrada da área, exigindo ótima defesa de Ter Stegen. Depois, em cobrança de escanteio, o atacante aproveitou bate rebate e cabeceou para o gol. Koundé afastou.

Expulsão no Barcelona. O PSG pegou a defesa do Barcelona desprevenida aos 29 minutos. Araújo errou passe, viu Nuno Mendes ligar contra-ataque rápido e perdeu na corrida para Barcola. O zagueiro uruguaio segurou o ombro do atacante do PSG sem disputar a bola e levou cartão vermelho.

1x1, Dembélé aos 39' do 1ºT. O PSG teve paciência diante do bloco baixo e chegou ao empate. Vitinha encontrou Barcola na ponta esquerda. O francês cruzou, Mbappé não conseguiu completar, mas Dembélé estava bem posicionado na segunda trave e mandou para as redes.

Gol da virada quase saiu. Dembélé levou perigo mais uma vez nos acréscimos da etapa inicial. Nuno Mendes mandou para a área, o camisa 10 se desvencilhou da marcação de Cancelo e bateu de esquerda. A bola cruzada passou a centímetros da trave.

Alívio para Ter Stegen. O goleiro falhou feio aos 3 minutos do segundo tempo. Hakimi finalizou de longe, fraco e no meio do gol, mas a curva enganou o arqueiro adversário. Para sorte do Barcelona, a bola subiu por cima do gol após bater no punho do alemão.

Pressão parisiense. O PSG voltou a assustar aos 6 minutos. Dembélé carregou e rolou para Mbappé. O atacante viu Fabián Ruiz se infiltrando na área e lançou para o meia. O espanhol pegou mal e mandou para fora.

1x2, Vitinha aos 9' do 2ºT. O gol da virada enfim saiu. Após cobrança de escanteio, Vitinha recebeu próximo à meia-lua. O português teve liberdade para finalizar e chutou rasteiro, tirando do alcance de Ter Stegen.

Resposta quase imediata. Pedri recuperou bola no campo de ataque aos 10 minutos, Lewandowski deu continuidade à jogada e encontrou Gündogan, que chutou. A bola triscou na trave antes de sair.

1x3, Mbappé aos 16' do 2ºT. Cancelo cometeu seu maior erro em duelo que já vinha sendo complicado contra Dembélé. O lateral deu carrinho em lance de pouco perigo aparente, derrubou o francês e cometeu pênalti. Mbappé, de pouco protagonismo até o momento, não se intimidou com a oportunidade e cobrou com firmeza, no ângulo direito de Ter Stegen.

Barça mostrou sinais de vida. O time da casa voltou a criar aos 28 minutos. Raphinha recebeu lançamento, tocou para Lewandowski e viu o polonês chutar forte da entrada da área. O goleiro do PSG espalmou para a frente, e Marquinhos apareceu de forma providencial para evitar que Ferran Torres marcasse no rebote.

1x4, Mbappé aos 44' do 2ºT. Contra-ataque letal dos franceses. O PSG teve campo livre após cobrança de escanteio do Barcelona. Ter Stegen fez defesa cara a cara, e se esticou para salvar no rebote de Asensio. Koundé falhou ao afastar e o arqueiro alemão não conseguiu fazer o terceiro milagre. Mbappé aproveitou e sacramentou a classificação.

Ficha técnica - Barcelona 1x4 PSG

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 16 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

Árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

Cartões amarelos: Iñigo Martínez, Gündogan, Lewandowski, Fermín López e Raphinha (Barcelona); Mbappé, Fabián Ruiz, Marquinhos e Donnarumma (PSG)

Cartão vermelho: Ronald Araújo e Xavi (técnico) (Barcelona)

Gols: Raphinha aos 12' do 1ºT (Barcelona); Dembélé aos 39' do 1ºT, Vitinha aos 9' do 2ºT e Mbappé aos 16' (pênalti) e aos 44' do 2ºT (PSG)

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí e João Cancelo (João Félix); De Jong (Fermín López), Gündogan e Pedri (Ferran Torres); Lamine Yamal (Iñigo Martínez), Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Nuno Mendes; Zaïre-Emery (Ugarte), Vitinha e Fabián Ruiz (Asensio); Dembélé (Kolo Muani), Mbappé e Barcola (Kang-in Lee). Técnico: Luis Enrique