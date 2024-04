Após apostar em quarteto ofensivo na Libertadores, São Paulo deve mudar formação no clássico

O São Paulo ousou e foi recompensado por isso na última quinta-feira, ao vencer o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, com um quarteto ofensivo na estreia do técnico Luis Zubeldía. Para o clássico desta segunda-feira contra o Palmeiras, porém, o Tricolor deve ir a campo com uma formação diferente.

Em seu primeiro jogo à frente do São Paulo, Luis Zubeldía decidiu escalar Luciano como uma espécie de meia de ligação, além de André Silva, Ferreirinha e Calleri como trio de ataque. A estratégia deu certo, com o Tricolor dominando a maior parte da partida e garantindo os três pontos fora de casa na Libertadores.

Contra o Palmeiras, entretanto, o buraco é mais embaixo. O time comandado por Abel Ferreira é muito mais qualificado que o Barcelona de Guayaquil e capaz de punir fortemente o adversário que ousar ser extremamente ofensivo dentro de campo. Atuando no Morumbis pela primeira vez, com a casa cheia, Zubeldía não pode correr o risco de sofrer uma derrota acachapante para o rival alviverde.

Desta forma, Luciano pode acabar dando lugar a um atleta com características menos ofensivas e maior capacidade de marcação no meio-campo, como Giuliano Galoppo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo.

Há ainda a possibilidade de Zubeldía povoar mais a faixa central do gramado, abrindo mão de um trio de ataque, mantendo somente Calleri e André Silva ou Luciano na frente. Desta forma, dois meio-campistas entrariam no time.

Tendo comandado apenas dois treinamentos após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, o técnico do São Paulo não pôde preparar sua equipe para o clássico da forma que gostaria e ainda procura conhecer melhor seus jogadores. Do outro lado, Abel Ferreira já está no Palmeiras há quase quatro anos e sabe exatamente o que cada um dos atletas alviverdes é capaz de entregar. Mas, independentemente das adversidades e diferença de estágio de trabalho dos técnicos, Luis Zubeldía chega para o Choque-Rei sob altas expectativas.