Saldo dos convocados: James pede passagem no São Paulo e Ferraresi acirra disputa por vaga após data Fifa

Na noite da última terça-feira, a primeira data Fifa da temporada chegou ao fim. O São Paulo recebeu seis convocações para os amistosos entre seleções e fecha o período com saldo positivo no geral, mas com algumas ressalvas a serem feitas.

Os seis atletas convocados do Tricolor foram: Pablo Maia e Rafael (Seleção Brasileira); Arboleda (Equador); Ferraresi (Venezuela); James Rodríguez (Colômbia); e Bobadilla (Paraguai). Entre estes, quem mais acumulou minutos foi o zagueiro venezuelano, mas quem chamou a atenção foi o meia colombiano.

James Rodríguez recebeu oportunidades nos dois amistosos disputados pela Colômbia nesta data Fifa. No primeiro duelo, contra a Espanha, o jogador saiu do banco de reservas após o intervalo e teve uma boa atuação. Se mostrou bastante ativo no meio-campo, pedindo a bola e fazendo boas jogadas tanto individuais como coletivas.

O meia, inclusive, participou diretamente do gol da vitória colombiano. O camisa 10 enfiou linda bola para Luís Díaz, que cruzou para Daniel Muñoz fazer um belo gol de voleio. Já no segundo embate, diante da Romênia, começou como titular após o ótimo desempenho anterior.

James não participou de gols desta vez, mas novamente mostrou seu bom futebol. Segundo o Sofascore, completou três passes decisivos e acertou oito dos dez lançamentos que tentou. O que mais despertou a atenção dos torcedores, porém, foi a minutagem do colombiano: ele jogou 73 minutos.

Com o bom desempenho recente na Colômbia e as últimas atuações pelo São Paulo, James Rodríguez vem pedindo espaço para o técnico Thiago Carpini. Somente nesta data Fifa já acumulou mais minutos do que nos últimos quatro jogos com o Tricolor (118 contra 74), mostrando para o treinador que pode sim ter mais chances e até ser titular da equipe.

Mais um dia de treinamento com foco total na estreia na @LibertadoresBR! #VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/UEAbJuzFo0 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 27, 2024

Outro jogador do São Paulo que também foi destaque na data Fifa foi Ferraresi. O defensor atuou os 90 minutos nos dois amistosos contra Itália e Guatemala e também não decepcionou. Contra os italianos, fez cinco cortes, duas interceptações e venceu todos os duelos que travou, conforme a plataforma de estatísticas.

Após o ótimo desempenho nos amistosos, Ferraresi deu uma "dor de cabeça" para Carpini, que deve escolher quem fará a dupla de zaga ao lado de Arboleda. O venezuelano acirrou a disputa pela titularidade com Diego Costa e se mostrou bastante seguro defensivamente, além da qualidade com a bola nos pés.

Já Arboleda se destacou mais pelas polêmicas do que pelo futebol jogado nesta data Fifa. O defensor foi titular no amistoso contra a Guatemala, mas não saiu do banco diante da Itália. No entanto, fora dos gramados, acabou sendo flagrado em uma balada nos Estados Unidos na noite anterior ao jogo contra os italianos. Em nota, a Federação Equatoriana de Futebol se pronunciou e afirmou que as imagens "serão analisadas para futuras convocações".

Por sua vez, Pablo Maia, mesmo com o pouquíssimo tempo em campo, mostrou o porquê de ter sido convocado por Dorival Júnior. Recebeu apenas cinco minutos de jogo no amistoso contra a Inglaterra e não saiu do banco contra a Espanha, mas conseguiu aproveitar a chance e foi bem.

Por fim, Rafael e Bobadilla não disputaram nenhum minuto nesta Data Fifa, mas por motivos diferentes. Enquanto o goleiro foi reserva da Seleção Brasileira por opção técnica, o volante não entrou em campo pois o amistoso do Paraguai com a Rússia foi cancelado devido a um ataque terrorista próximo a Moscou, onde o embate ocorreria.

O São Paulo deve ter todos os convocados de volta nos próximos dias e segue com a preparação para a estreia na Copa Libertadores. O Tricolor fará seu primeiro jogo contra o Talleres na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes.