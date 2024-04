Brasil tem mais sete conquistas e encerra Pan-Americano de judô com 15 medalhas

O Brasil conquistou mais sete medalhas neste sábado, que marcou o último dia de competição individual do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô Rio 2024. Os brasileiros faturaram dois ouros, uma prata e quatro bronzes.

As medalhas de ouro ficaram com Beatriz Souza (+78kg) e Guilherme Schimidt (81kg), enquanto Rafael Silva, o Baby (+100kg), conquistou a prata. Luana Carvalho (70kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (100kg) ficaram com o bronze.

Com isso, somando as medalhas conquistadas na sexta-feira, o Brasil liderou o quadro geral com 15 medalhas conquistadas. Foram seis ouros, três pratas e seis bronzes.

O segundo dia de #JudoRio2024 sênior teve mais 7 medalhas pro Brasil! ?Guilherme Schimidt (81kg)

?Beatriz Souza (+78kg)

?Rafael Silva (+100kg)

?Luana Carvalho (70kg)

?Rafael Macedo (90kg)

?Leonardo Gonçalves (100kg)

?Rafael Buzacarini (100kg) Valeu, time! pic.twitter.com/F6ViLdSlwW ? CBJ (@JudoCBJ) April 27, 2024

Como foram as disputas?

Guilherme Schimidt (81kg) faturou o primeiro ouro do dia ao vencer o canadense François Gauthier-Drapeau. O outro foi conquistado por Beatriz Souza (+78kg) contra a também canadense Ana Laura Portuondo. Esse foi o quinto título pan-americano da brasileira, que já está convocada para os Jogos Olímpicos de Paris.

Rafael Silva, o Baby, ficou com a prata diante do cubano Andy Granda. O placar da luta já tinha duas punições para cada, o início. Já na reta final, a arbitragem puniu o brasileiro por falta de combatividade, dando a vitória a Granda.

Luana Carvalho (70kg) faturou o bronze na repescagem depois debater Ebony Drisdale-Dale, da Jamaica. Rafael Macedo (90kg), então atual campeão continental, também ficou com o bronze, depois de vencer Louis Krieber-Gagnon, do Canadá, por ippon.

No 100kg, o Brasil teve dobradinha de bronze, com Rafael Buzacarini (100kg), que perdeu a semifinal para Shady El Nahas, do Canadá. O adversário não se apresentou e Buzacarini ficou com a medalha. Já Leonardo, precisou bater Liester Cardona, de Cuba, por ippon.

O Brasil ainda teve mais dois atletas brigando por medalha. Gabriel Falcão (81kg) lutou seu primeiro pan-americano na nova categoria e ficou com um quinto lugar após ser desclassificado por apoiar a cabeça durante a execução do golpe na disputa de bronze com Adrian Gandia, de Porto Rico. Já Ellen Froner (70kg) caiu nas punições para Celinda Corozo e ficou em quinto lugar.