Áudio do VAR mostra expulsão no Grêmio: 'Diego Costa mandou eu me f...'

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF divulgou neste domingo (28) os áudios do VAR que mostram como o atacante Diego Costa, do Grêmio, foi expulso enquanto estava no banco de reservas, nos minutos finais da partida contra o Bahia, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Segundo o áudio, o quarto árbitro Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) relatou ao árbitro principal, Braulio da Silva Machado (FIFA-SC), que houve um xingamento por parte do jogador.

"Braulio, o Diego mandou eu me f..., tá?", foi a frase que abriu o diálogo sobre a situação.

A expulsão de Diego Costa motivou um protesto do técnico Renato Gaúcho. O treinador gremista mandou que todo o banco de reservas fosse para o vestiário.

Só os jogadores de linha, o médico e o massagista do Grêmio ficaram até o final do jogo no campo. O time gaúcho perdeu por 1 a 0.

Depois do jogo, Renato Gaúcho acusou o delegado do jogo, Jailson Macedo Freitas, que também é presidente da comissão de arbitragem da Bahia, de ter informado o xingamento, sob alegação de que o quarto árbitro não tinha visto o ato de Diego Costa.

Nos áudios, há um diálogo entre o atacante do Grêmio e o quarto árbitro. "Você sabe o que você falou!", disse Fernando.

A expulsão direta no banco deixa Diego Costa fora da próxima partida do Brasileirão, contra o Criciúma. O jogador ainda pode levar um gancho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O diálogo

Quarto árbitro: "Braulio, o Diego mandou eu me f..., tá?"

Árbitro principal: "Quem?"

Quarto árbitro: "O Diego Costa mandou eu me f...".

(...)

Quarto árbitro: Diego Costa olhou para mim e mandou eu me f...

Quarto árbitro: Você sabe o que você falou! Você sabe o que você falou!

Renato Gaúcho sai do banco e leva os reservas consigo.

VAR: "O jogo não teve nada para isso"