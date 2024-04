Tottenham x Arsenal: onde assistir ao vivo o jogo da 34ª rodada do Inglês

Do UOL, em São Paulo

O Tottenham enfrenta o Arsenal no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado neste domingo (28), às 10h (de Brasília).

A partida terá transmissão da ESPN (TV Fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha o confronto em tempo real.

O Tottenham luta por uma vaga na Liga dos Campeões, e por isso a vitória é importante para que ele consiga uma vaga no G4.

Em quinto lugar, o time tem dois jogos a menos e conta com 18 vitórias, seis empates e oito derrotas.

No ataque, marcou 65 gols e sofreu 49 - quarta melhor defesa do torneio.

Já o Arsenal não pode perder se quiser ser campeão. O time de Gabriel Jesus precisa vencer os próximos quatro jogos e torcer para o Manchester City tropeçar em pelo menos um dos cinco confrontos que ainda tem.

O clube tem a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, com 82 gols marcados e apenas 26 sofridos.

O clássico conhecido como "North London Derby" (Derbi do Norte de Londres) aconteceu 194 vezes, com 81 vitórias para o Arsenal e 61 para o Tottenham, além de 52 empates.

