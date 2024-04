Forest x Manchester City: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Do UOL, em São Paulo

Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste domingo (28), às 12h30 (de Brasília), no The City Ground, pela 45ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

City segue na briga pelo título inglês. Eliminado da Liga dos Campeões, o time de Pep Guardiola foca no campeonato nacional, e disputa o título com Arsenal e Liverpool.

Haaland é dúvida e pode perder seu terceiro jogo consecutivo. O atacante norueguês tem um problema muscular desde a eliminação para o Real Madrid pela Champions.

Já o Forest quer se distanciar da zona de rebaixamento. O time perdeu quatro pontos por violação de regras financeiras e despencou na tabela do Inglês.

