Renato Gaúcho critica arbitragem e justifica ordem para jogadores do Grêmio deixarem o banco

Neste sábado, o Grêmio foi derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Renato Gaúcho ordenou para que todos os jogadores reservas deixassem o duelo assim que Diego Costa recebeu cartão vermelho, no banco de reservas, durante os acréscimos da segunda etapa por suposta reclamação. Indignado, o comandante do Grêmio, durante entrevista coletiva pós-jogo, explicou o motivo do pedido aos atletas.

"Eu tirei o time para não ser expulso e para que ninguém mais fosse expulso. O senhor Jaílson Macedo de Freitas, diretor de arbitragem da Federação Baiana, ele estava onde não poderia estar, ao lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada, quem viu foi ele (Jaílson). Ele estava em um local que nem poderia estar e o Diego (Costa) não falou absolutamente nada, aí você quer que eu continue deixando os meus jogadores para serem expulsos? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá", começou.

Renato Gaúcho continuou criticando a arbitragem brasileira, destacando, novamente, a ação de Jaílson Macedo.

"Eu estou até calmo para explicar. A gente tem que parar pra pensar no futebol brasileiro, até onde a CBF e o Seneme querem que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente precisa parar para dar mais atenção pro presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana do lado do quarto árbitro, ele que apontou e mandou expulsar o Diego. Se eu mando meu time fazer cera, sou anti profissional, eu mando meu time jogar. Hoje a gente viu aqui que teria que ter, no mínimo, dez minutos de desconto, ele deu seis. Vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério?", continuou o treinador.

O comandante gremista estendeu os comentários dizendo que, se nada mudar, irá pedir para que seus jogadores adotem outra postura nos jogos. "Ou a CBF toma vergonha na cara, ou o Seneme toma vergonha na cara, porque estamos na quarta rodada e não é só o Grêmio que está gritando. Ou se dá um jeito de uma vez por todas, ou eu vou começar a falar pros meus jogadores serem mais malandros dentro do campo, fazer cera, provocar o adversário. O 'seu' Jaílson Macedo vai estar no nosso jogo contra o Operário, aí sim ele vai ter o direito de estar onde tem que estar. E hoje? Ninguém cobra nada dele?"

O boa noite de hoje é com o gol do triunfo do @ecbahia! Mais um golaço de Everaldo! ? @canalpremiere pic.twitter.com/JSBJAEhfuJ ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 28, 2024

"Chega uma hora que cansa, não dá. A gente quer levar a sério, quer trabalhar, dar moral ao Brasileirão e à arbitragem. Eu tirei todo mundo dali, não me arrependo, faria tudo de novo, para eu não ser expulso. Tomei um cartão amarelo e não sei até agora o porquê. Fui reclamar com o quarto árbitro sobre os seis minutos de desconto. Olha o porquê que tomei o cartão amarelo. Aí vem o presidente da arbitragem da Federação Baiana e manda expulsar o cara onde ele nem poderia estar. Aí é demais, aí realmente, o sistema é f... Não dá. É nadar contra a maré. Por mim, faço os pontos necessário e coloco os moleque para disputar o Brasileiro", acrescentou.

Para finalizar, Renato afirmou que sua vontade é pedir demissão do comando do Grêmio, após todas as polêmicas que envolvem o futebol brasileiro, sobretudo quando envolve arbitragem. "Minha vontade é pedir demissão, tirar férias e ir para a praia, sem sacanagem. A gente trabalha, trabalha e trabalha para ver isso que anda acontecendo no futebol brasileiro. E o pior não é isso, o pior é ver que ninguém explica isso."