Zubeldía foi 'pai' de Flaco López e transformou jogador em camisa 9

A partida entra São Paulo e Palmeiras amanhã (29), no MorumBIS, às 20h (de Brasília), terá um gosto especial para Luis Zubeldía e Flaco López. Zubeldía foi o técnico que subiu Flaco ao time principal do Lanús no início da carreira e por isso o atacante lhe considera um "pai" no mundo do futebol.

Feliz por ele estar no futebol brasileiro também. Será um grande desafio para ele comandar o São Paulo e eu tenho um apreço muito grande por ele, é um pai futebolístico para mim. Feliz por isso, por enfrentá-lo, espero dar o meu melhor e respeitá-lo ganhando, né? [risos] Estou feliz de encontrá-lo neste jogo. Flaco López, em entrevista à TV Palmeiras.

Flaco López fez a maior parte de sua formação na base do Independiente. Ele chegou a trabalhar com o time principal, na época comandado pelo técnico Ariel Holán, mas foi dispensado.

Em 2017, foi chamado para um teste no Lanús e fez parte de um dos últimos plantéis do clube, que disputou a 5ª divisão argentina. No ano seguinte ele foi emprestado ao Clube Atlético Colegiales de Tres Arroyos para jogar a Liga Regional do país e ganhou destaque sendo artilheiro da competição.

Após a experiência positiva na Liga Regional, Flaco retornou ao Lanús para treinar no sub-20 e completar treinos no time de cima. Seu ótimo jogo aéreo — Flaco tem 1,90m e tem o cabeceio como seu ponto forte — chamou a atenção de Zubeldía.

O treinador subiu o jogador para o elenco principal do Lanús e lhe transformou em camisa 9. Foi um assistente do técnico que disse a Flaco que ele deveria deixar de ser um meia para virar um atacante.

O Lanús chamou eu e mais dois moleques para completar os treinos no time principal. Os outros dois já começaram jogando, mas eu só participei da atividade por uns 5-10 minutos. Aí o treinador falou pra mim: 'moleque, você joga de quê?'. O treinador era o Luis Zubeldia. Falei que jogava de meia, na frente. Outro pensaria: 'vou ficar desanimado por jogar só uns minutos, entrar por último', mas eu queria só fazer o melhor.

"A primeira jogada foi uma bola parada, dei um voleio e fiz um golaço. Terminou o treino e o assistente do treinador falou que gostaram muito [de mim]. Me perguntaram se eu conseguia jogar de 9, que eles não iam contratar ninguém, e me falaram que eu tinha as características e o físico para começar a jogar de 9. E eu falei: o que você quiser. Estou aqui", concluiu Flaco.

Flaco López e Zubeldía ainda não se encontraram desde que o treinador desembarcou no futebol brasileiro. Eles têm relação positiva, se dão muito bem, e Flaco é grato até hoje por toda ajuda que recebeu de Zubeldía no início da carreira.

Na época em que trabalhavam juntos, Zubeldía disse em entrevista que Flaco tem as características para jogar em uma grande equipe do futebol alemão: "Eu acredito que qualquer time da Alemanha que o observe já vai contratá-lo, porque ele [Flaco López] tem um poder físico extraordinário e um jeito tremendo de cabecear. Eu o vejo com características para um grande clube da Alemanha".

