Messi e Suárez marcam, Matías Rojas estreia e Inter Miami vence New England Revolution pela MLS

Neste sábado, o Inter Miami venceu o New England Revolution, de virada, por 4 a 1. O confronto, válido pela décima rodada da Conferência Leste da MLS, ocorreu no Gillete Stadium, teve Messi como protagonista, já que o argentino comandou o triunfo da equipe da Flórida, com dois tentos. Rojas entrou no segundo tempo e participou de um dos gols.

Com os três pontos, o Inter Miami permanece na liderança da Conferência Leste, somando 21 pontos. Já o New England Revolution continua na lanterna, com apenas quatro unidades.

Pela 11ª rodada da MLS, o Inter Miami volta aos gramados, no próximo sábado (4), para encarar o New York Red Bull, no Chase Stadium, às 20h30 (de Brasília). O New England Revolution, por sua vez, no mesmo dia, às 21h30, visita o Chicago Fire, no Soldier Field.

O New England Revolutiou inaugurou o marcador, no início da partida, no primeiro minuto. Tomas Chancalay contou com assistência de Carles Gil para empurrar a bola para o fundo das redes.

O empate do Inter Miami saiu aos 32 minutos, ainda na primeira etapa. Lionel Messi recebeu passe em profundidade dentro da área de Robert Taylor, limpou a marcação e finalizou, de perna esquerda, no contrapé do goleiro adversário.

Messi voltou a marcar aos 22 minutos da etapa complementar. Desta vez, foi Sérgio Busquets quem encontrou o argentino na grande área. Ao receber o passe, Messi, livre de marcação, mandou a bola para o fundo das redes.

Matías Rojas, ex-Corinthians, entrou na segunda etapa e participou da jogada do terceiro tento do time da Flórida, que saiu aos 38 minutos. O paraguaio invadiu a área, venceu disputa de bola e tocou para Messi, que finalizou e o goleiro defendeu. No rebote, Benjamín Chremaschi cravou o gol.

Aos 43 minutos, o Inter Miami fechou a conta. Messi encontrou Suárez na grande área, que finalizou colocado no ângulo direito do goleiro.