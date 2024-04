Intransponível no Carioca, defesa do Fla liga alerta com gols em sequência

Do UOL, no Rio de Janeiro

Praticamente ninguém foi capaz de fazer gol no Flamengo no Campeonato Carioca. O único sofrido em toda a competição aconteceu quando o Rubro-Negro atuou com o sub-20. Recentemente, porém, a defesa passou a ser vazada em sequência e a situação ligou o alerta para o clássico de hoje (28), às 11h, contra o Botafogo, no Maracanã.

O que aconteceu

O Flamengo sofreu quatro gols nos últimos quatro jogos. Foram dois na derrota por 2 a 1 para o Bolívar, pela Libertadores; um na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro; e um na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, também no Brasileirão. Contra o Palmeiras, empate por 0 a 0.

Diante do Bolívar, sofreu dois gols no mesmo jogo pela primeira vez na temporada. Na ocasião, Tite optou por uma formação com três zagueiros e um esquema que ficava no 5-3-2, quando defendia, e no 3-5-2, quando atacava. Como não funcionou, alterou no decorrer, deixando Léo Ortiz de volante.

Esquema tradicional volta contra Botafogo

A tendência é que o time volte ao 4-3-3 contra o Botafogo. Esta é a tática predileta de Tite, com dois pontas abertos, mas que sofre variações para o 4-2-3-1 ou 4-3-1-2 a depender das nuances da partida.

A equipe também deverá ter a volta de Léo Pereira. O zagueiro, que é destaque do Flamengo na temporada, foi poupado e não viajou a Bolívia para enfrentar o Bolívar.

No total da temporada, o Rubro-Negro sofreu apenas seis gols. Por outro lado, já fez 37.