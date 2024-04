Grêmio é derrotado pelo Bahia e perde chance de dormir na liderança do Brasileirão

Neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi derrotado pelo Bahia e perdeu a chance de assumir a liderança provisória. O gol dos mandantes foi cravado por Everaldo, ainda no primeiro tempo.

Agora, com o triunfo, o Bahia subiu para a quarta colocação, com sete pontos. O Grêmio, por sua vez, cai para a sétima posição, contabilizando seis pontos.

Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia recebe o Criciúma, às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira. Já o Grêmio, no mesmo dia, às 20h, visita o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger.

O Bahia inaugurou o marcador aos 17 minutos da primeira etapa. A equipe, que dominava todo o início do confronto, partiu para o ataque com Éverton Ribeiro. O camisa 10 encontrou Everaldo dentro da grande área, pela direita, que avançou, limpou a marcação e finalizou forte para o fundo das redes.

O golaço que abriu o placar na Fonte Nova.

Nos acréscimos da segunda etapa, após suposta ofensa disparada ao quatro árbitro, Diego Costa, já no banco de reservas, foi expulso. Assim, o técnico Renato Portaluppi ordenou que todos os jogadores reservas, que estavam no banco, deixassem o gramado, restando apenas a equipe médica.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 1 X 0 GRÊMIO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 27 de abril de 2024, sábado



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa/RN)



Cartões amarelos: Gabriel Xavier e Éverton Ribeiro (Bahia); Kannemann, Dodi, Gustavo Nunes e Rodrigo Ely (Grêmio)



Cartão vermelho: Diego Costa (Grêmio)

Gols: Everaldo, aos 17 minutos do 1ºT (Bahia)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Everton Ribeiro (Gabriel Teixeira), Jean Lucas e Cauly (Ademir); Thaciano (Carlos de Pena) e Everaldo (Rafael Ratão).



Técnico: Rogério Ceni

GRÊMIO: Rafael Cabral; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio (Zé Guilherme); Dodi, Du Queiroz (Cristaldo) e Villasanti; Edenílson (Gustavo Nunes), Diego Costa (JP Galvão) e Soteldo (Nathan Fernandes).



Técnico: Renato Portaluppi