Endrick decide, Palmeiras vence Novorizontino e enfrenta o Santos na final

O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. O time de Abel Ferreira venceu o Novorizontino por 1 a 0 no "novo gramado" do Allianz Parque na noite de hoje, e pega o Santos na decisão do estadual — o Peixe passou pelo RB Bragantino, ontem, na Neo Química Arena.

Endrick marcou o gol da vitória palmeirense. Aos 8 minutos da 2ª etapa, o camisa 9 recebeu assistência de Flaco López e fez um belo gol. Endrick foi substituído com dores na perna direita aos 26 minutos do segundo tempo e será reavaliado pelo clube.

O Palmeiras está em sua quinta final seguida do Paulistão. A equipe busca o tricampeonato consecutivo que não acontece há 90 anos.

Segundo o calendário da FPF, a decisão já começa a ser disputada neste domingo: 31 de março, e a volta no dia 7 de abril. Os horários ainda serão definidos.

O Palmeiras não jogava em sua casa há dois meses. O gramado foi interditado pela FPF pelas péssimas condições e passou por uma reforma: a WTorre trocou o composto de termoplástico por uma cortiça, o mesmo material utilizado no gramado do estádio Nilton Santos, mas com especificação, tamanho e espessura diferentes da casa do Botafogo.

Novorizontino controla o Palmeiras e faz bom 1º tempo

O time de Eduardo Baptista retardou as reposições de bola e irritou a torcida do Palmeiras no primeiro tempo. A ideia do treinador foi frear o ímpeto inicial do Palmeiras jogando em casa com o apoio de sua torcida — como o Alviverde fez nas quartas de final contra a Ponte Preta. A equipe de Novo Horizonte, muito bem organizada, dificultou a vida palmeirense.

O Novorizontino teve as melhores chances para abrir o placar na primeira etapa, mas parou em boas defesas de Weverton. O time de Abel Ferreira, por sua vez, teve muitas dificuldades com a bola no pé pela marcação do adversário e quase não levou perigo ao gol de Jordi.

Endrick decide e tira Palmeiras do sufoco

Na segunda etapa o cenário se repetiu: o Novorizontino voltou a gastar o relógio esperando o Palmeiras se lançar ao ataque e deixar espaços no setor defensivo. No entanto, logo aos 8 minutos, Mayke conseguiu belo cruzamento para Flaco López, que ganhou no alto e deu bela assistência a Endrick.

Eduardo Baptista colocou mais atacantes nos minutos finais do jogo, mas parou na linha de cinco defensores do Palmeiras.

Lances importantes

Novorizontino tem primeira grande chance do jogo. Aos 14 minutos do 1º tempo, Rômulo cruzou escanteio aberto e Neto Pessoa ganhou de Luan no alto. O atacante cabeceou firme, para baixo, e obrigou Weverton a fazer a defesa.

Novorizontino chega mais uma vez com o perigo. Aos 29, Rômulo puxou contragolpe em velocidade e tocou para Neto Pessoa no meio. O atacante finalizou cruzado e a bola passou muito perto da meta de Weverton.

Endrick abre o placar para o Palmeiras. Aos 8 minutos do 2º tempo, Mayke cruzou do lado direito, Flaco López subiu mais alto que a defesa na segunda trave e escorou para o meio. Endrick dominou, chutou no cantinho direito de Jordi e marcou para o Alviverde.

Rômulo arrisca de longe e quase marca. Aos 43 minutos da etapa final, Rômulo aproveitou bola que sobrou na entrada da área e chutou de longe, a bola passou com perigo do gol de Weverton.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Novorizontino

Competição: semifinal do Campeonato Paulista

Data e hora: 28 de março de 2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 40.448

Renda: R$ 3.497.749,50

Árbitro: Edna Alves Batista

Assistentes: Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Luisão e Fabrício Daniel (NOV); Richard Ríos (PAL)

Gols: Endrick, aos 8 minutos do 2º tempo (PAL)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Piquerez e Raphael Veiga (Lázaro); Endrick (Rony) e Flaco López (Richard Ríos). Técnico: Abel Ferreira.

Novorizontino: Jordi; César Martins, Luisão (Paulo Vitor) e Chico (Danilo Barcelos); Willeam Lepo, Geovane (Fabrício Daniel), Marlon, Reverson e Rômulo; Neto Pessoa (Lucca) e Waguininho (Rodrigo Soares). Técnico: Eduardo Baptista.