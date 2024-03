Joaquim e João Paulo evitam escolher adversário do Santos na decisão do Paulista

Com a classificação à final do Campeonato Paulista garantida na noite desta quarta-feira, o Santos agora aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Palmeiras e Novorizontino, para saber quem será o adversário na grande decisão do Estadual. O zagueiro Joaquim e o goleiro João Paulo, porém, preferiram evitar escolher o rival na disputa pelo título.

"Estamos preparados para enfrentar qualquer adversário, sabemos a dificuldade que será a final independente do adversário. Agora temos que esperar para ver quem vamos pegar e, então, se preparar durante a semana para fazer um grande jogo. Independente de quem vier, temos que estar preparados", disse Joaquim em entrevista à CazéTV.

"Primeiramente, queríamos estar na final e conquistamos o nosso objetivo. Vamos assistir o jogo de amanhã, estudar bastante os possíveis adversários e, quem vier, estaremos preparados para fazer uma grande decisão", declarou João Paulo.

Além disso, o goleiro santista comentou sobre a possibilidade de uma possível convocação à Seleção Brasileira no futuro. Aos 28 anos, o camisa 1 revelou manter vivo o sonho de defender o Brasil algum dia.

"Claro que penso [sobre Seleção Brasileira]. É um sonho que mantenho muito vivo dentro do meu coração, trabalho todos os dias pensando nisso. Primeiramente, ajudar o meu clube e, consequentemente, isso vai me levar à Seleção Brasileira. O Dorival é um grande treinador, com certeza ele estará observando com carinho também", completou João Paulo.

De volta à final do Paulistão após oito anos, Santos segue focado na decisão estadual. A data da grande final ainda não foi confirmada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).