Santos: Joaquim se destaca, e Hayner vai mal; veja as notas

Do UOL, em São Paulo

O Santos voltou à final do Campeonato Paulista após oito anos com uma vitória construída por meio da bola aérea. Em Itaquera, o Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, hoje (27), e teve Joaquim como o seu melhor jogador, segundo o Footstats.

O que aconteceu

Joaquim recebeu a nota 8,1, sendo o jogador com a melhor avaliação entre todos que entraram em campo. O zagueiro marcou o primeiro gol do jogo, aproveitando cobrança de escanteio.

Hayner, expulso no final de jogo, recebeu a pior nota entre os jogadores do Santos. O lateral do Peixe teve 6,1 de avaliação.

Entre todos os jogadores, quem recebeu a pior nota foi o goleiro Cleiton, do Bragantino. Ele fechou a partida com uma avaliação de 4,5.

Veja as notas

Santos

João Paulo - 7.1

Hayner - 6.1

Gil - 7.1

Joaquim - 8.1

Felipe Jonatan - 7.9

João Schmidt - 7.0

Diego Pituca - 7.9 (Tomás Rincón - 6.8)

Giuliano - 7.1 (Cazares - 6.5)

Guilherme - 7.6 (JP Chermont - 6.5)

Pedrinho - 7.2 (Weslley Patati - 6.8)

Julio Furch - 6.4 (Morelos - 6.6)

Red Bull Bragantino

Cleiton - 4.5

Nathan Mendes - 5.7

Lucas Cunha - 6.7 (Bruninho - 6.6)

Luan Cândido - 6.2

Juninho Capixaba - 6.1

Jadsom - 6.4

Matheus Fernandes - 6.5 (Thiago Borbas - 6.6)

Eric Ramires - 7.0 (Gustavinho - 6.7)

Helinho - 6.6 (Talisson - 6.7)

Vitinho - 6.9 (Mosquera - 6.6)

Eduardo Sasha - 6.8