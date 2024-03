Goiás demite técnico Zé Ricardo e Agnello Gonçalves, executivo de futebol

Nesta segunda-feira, o Goiás anunciou o desligamento do técnico Zé Ricardo, junto a sua comissão técnica. Além disso, o executivo de futebol, Agnello Gonçalves, também deixa o cargo.

Nas últimas três partidas, o Goiás foi eliminado de duas competições. A primeira veio nos pênaltis após o empate diante do Goiânia, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Goiano, enquanto a outra aconteceu no último domingo, depois ser superado pelo Vila Nova por 2 a 1 no agregado, pela semifinal da Copa Verde.

"O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento, em comum acordo, do técnico Zé Ricardo, junto a sua comissão técnica, e do Executivo de Futebol Agnello Gonçalves".

"Agradecemos aos serviços prestados e desejamos êxitos aos profissionais em suas novas jornadas".

No currículo, Zé Ricardo já comandou Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Qatar SC, Shimizu S-Pulse e Cruzeiro.

Por fim, o elenco passa a aguardar o início do Campeonato Brasileiro Série B para retornar aos gramados. A estreia será diante do Ceará, fora de casa, prevista para o dia 20 de abril. O horário ainda não foi definido.