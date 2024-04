Luisa Stefani e Demi Schuurs estreiam com vitória no WTA 1000 de Madri

Luisa Stefani, número 10 do mundo, e sua parceira Demi Schuurs, da Holanda, estrearam com vitória arrasadora no WTA 1000 de Madri-ESP. Neste sábado, a dupla venceu a parceria da polonesa Magda Linette e da chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 6/2, em apenas 53 minutos de duração. O evento possui premiação de 8,7 milhões de euros e é jogado no saibro.

Agora, a dupla vai encarar, na segunda-feira, as chinesas Xinyu Wang e Saisai Zheng.

"Muito boa primeira rodada, jogando bem do começo ao fim, clima ameno, 10 graus, com chuvinha. Mesmo quando a chuva parou o jogo, na volta mantivemos a energia, jogando bem o segundo set também e fechamos o jogo bem sólidas. Estava assistindo ao jogo do Thiago Monteiro e me inspirei muito nele, não tem como jogar mal depois daquela exibição dele. Ótimo dia e muito legal de ver todos os brasileiros indo bem aqui em Madri. Vamos que vamos", afirmou Luisa.

A paulistana Luisa Stefani, de 26 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023.

Durante a semifinal do Us Open 2021, Luisa sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e se afastou do circuito profissional. No retorno, após um ano de recuperação, conquistou vários títulos: WTA 500 de Berlim (Caroline Garcia, 2023), WTA 500 de Abu Dhabi (Shuai Zhang, 2023); WTA 500 de Adelaide, na Austrália (Taylor Towsend, 2023); WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai (Ingrid Martins, 2022); WTA 1000 de Guadalajara, no México (Storm Hunter, 2022); WTA 250 de Chennai, na Índia (Gabriela Dabrowsky, 2022). Ela iniciou a atual temporada em grande estilo, conquistando o WTA 1000 de Doha, no segundo torneio jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs.