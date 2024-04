Cacá projeta jogo do Corinthians contra Fluminense: "Sabemos da importância"

O zagueiro Cacá, que pode ser titular do Corinthians no jogo contra o Fluminense, projetou o duelo deste domingo. Os jogadores do Timão encerraram a preparação para o compromisso neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava.

"Todo mundo está se cobrando bem, treinando bem, estamos focados. Sabemos da importância desse jogo. É difícil, estamos muito concentrados. É descansar bem para fazer um grande jogo amanhã", comentou Cacá em entrevista à Corinthians TV.

"Estamos focados na vitória, trazer alegria para a torcida e buscar nosso lugar, que é sempre lá em cima. Vamos lutar até o final para conquistar isso", complementou o zagueiro.

O jogo contra o Flu é visto como muito importante para comissão técnica e jogadores. A pressão em cima da equipe aumentou após a sequência de três derrotas seguidas para Juventude, Red Bull Bragantino e Argentinos Juniors.

O duelo diante do Tricolor Carioca será na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília). A expectativa é que a Fiel faça novamente sua parte e lote o estádio em Itaquera para apoiar a equipe.

O Timão se encontra na 18ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado.