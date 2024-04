Scarpa dá show, Atlético-MG bate Cuiabá e assume liderança do Brasileiro

O Atlético-MG venceu o Cuiabá com facilidade por 3 a 0 neste sábado (27), na Arena Pantanal. Os gols foram marcados por Vargas, Gustavo Scarpa e Paulinho.

O Atlético-MG poupou alguns titulares, mas não tomou conhecimento do Cuiabá. O Galo dominou do início ao fim e marcou três gols. Vargas abriu o placar, Scarpa ampliou e Paulinho fechou a conta.

Mesmo sem Jemerson, Battaglia, Arana e Hulk, o Atlético prevaleceu e demonstrou o mesmo bom futebol apresentado desde a chegada de Gabriel Milito.

Vargas e Paulinho apareceram bem, mas o grande destaque foi Scarpa, que atuou improvisado na lateral esquerda. O meia criou várias jogadas e fez um golaço de falta por baixo da barreira.

Com a vitória merecida, o Atlético-MG assume a liderança com oito pontos e aguarda os demais resultados da rodada. O Galo está invicto, com duas vitórias e dois empates.

O Cuiabá vive crise com técnico interino e ainda não pontuou no Brasileirão. O Dourado perdeu os quatro jogos que disputou sem marcar um gol sequer.

O Atlético-MG voltará a campo para enfrentar o Sport, terça-feira, pela Copa do Brasil. O Cuiabá visitará o Goiás, pela mesma competição, na quinta.

Passeio no primeiro tempo

O Atlético-MG dominou o Cuiabá desde o primeiro minuto. O Galo atuou como se estivesse com força máxima em Cuiabá.

O time de Milito abriu o placar com Vargas e teve outro gol do chileno anulado por toque no braço no fim da primeira etapa.

Vargas foi protagonista dos primeiros 45 minutos, mas o grande destaque foi Scarpa. O meia regeu a equipe visitante.

Vitória confirmada

O Galo continuou em cima do Cuiabá, que praticamente não assustou mesmo jogando em casa.

O Atlético-MG teve novas chances com Vargas e Paulinho, mas foi Scarpa quem marcou em lance de genialidade.

O meia bateu falta por baixo da barreira para vencer o goleiro Walter. O 2 a 0 acabou de vez com qualquer chance do Cuiabá.

Ainda deu tempo para Paulinho, de pênalti, fechar o placar. O VAR ajudou na marcação da penalidade máxima em cima de Vargas.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Bruno Fuchs cochilou, fez falta e levou o segundo cartão amarelo. A expulsão, porém, não atrapalhou a vitória do Galo.

Lances importantes

1 a 0. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Paulinho cruzou com perfeição e Vargas cabeceou para vencer o goleiro Walter.

Anulado. No minuto 48, Scarpa achou lindo passe para Franco, que rolou para trás e Vargas disputou com a defesa para ampliar. O VAR, porém, viu toque no braço do centroavante para invalidar o gol.

2 a 0. Aos 15 minutos do segundo tempo, Scarpa bateu falta por baixo da barreira com perfeição e ampliou o placar.

3 a 0. No minuto 32 da etapa final, Paulinho bateu pênalti com categoria.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ x ATLÉTICO-MG

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 27 de abril de 2024 (sábado)

Horário: 18h30

Arbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Arbitro Assistente 1: Lehi Sousa Silva (DF)

Arbitro Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Cartões amarelos: Denilson, Matheus Alexandre e Empereur (Cuiabá) e Bruno Fuchs, Mauricio Lemos, Igor Gomes e Alan Franco (Atlético-MG)

Cartão vermelho: Bruno Fuchs (Atlético-MG)

GOLS

Atlético-MG: Vargas, aos 27 minutos do 1T. Gustavo Scarpa e Paulinho, aos 15 e 32 minutos do 2T

Cuiabá: Walter, Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Denilson (Guilherme Madruga), Fernando Sobral (Lucas Fernandes) e Rikelme; Clayson (Eliel), Derik Lacerda (André Luis) e Isidro Pitta (Luciano Giménez). Técnico: Luiz Fernando Iubel (interino)

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos (Igor Rabello) e Gustavo Scarpa (Guilherme Arana); Otávio, Alan Franco (Pedrinho), Zaracho (Igor Gomes) e Alisson; Paulinho (Alan Kardec) e Vargas. Técnico: Gabriel Milito