Temporada fora da curva de Gabriel Sara na Inglaterra pode render bom dinheiro ao São Paulo

Gabriel Sara vem vivendo um grande momento com a camisa do Norwich, da Inglaterra. O meio-campista revelado em Cotia é um dos destaques da equipe que briga pelo acesso à Primeira Divisão inglesa e já começa a chamar atenção de equipes maiores da Europa, o que pode render um bom dinheiro ao São Paulo.

Gabriel Sara soma 14 gols e 13 assistências em 50 partidas pelo Norwich na atual temporada. O meio-campista goza de um aproveitamento de 85% nos passes, se destacando também pelo seu poder de marcação, já que recuperou 236 bolas e efetuou 99 desarmes.

O São Paulo vendeu Gabriel Sara ao Norwich em 2022 por R$ 56,7 milhões. No acordo, ficou definido que o Tricolor teria direito a 10% do valor de uma possível venda futura do atleta, se essa venda superasse a quantia que a equipe inglesa pagou por ele.

Desta forma, Gabriel Sara precisará ser vendido por mais de R$ 56,7 milhões pelo Norwich para que o São Paulo tenha direito a 10% da negociação, algo bastante provável, uma vez que essa quantia corresponde a cerca de 8,7 milhões de libras, valor considerado baixo para um meio-campista que já vem provando seu valor na Europa.

Neste sábado, contra o Swansea, Gabriel Sara foi quem marcou o primeiro gol do Norwich no empate em 2 a 2. Com apenas mais uma rodada para o fim da temporada regular, o meio-campista brasileiro já começa a focar nos playoffs da Segunda Divisão inglesa para, quem sabe, conseguir o tão sonhado acesso para disputar a Premier League.

O sucesso de Gabriel Sara na Inglaterra é tamanho que ele foi selecionado para a seleção da temporada da Segunda Divisão do país.

"Ganhar esse troféu tem um significado enorme para mim. Sei que para os jovens jogadores brasileiros, se transferir para uma equipe da Championship [Segunda Divisão inglesa] não é um movimento comum, mas eu sinto que eu não poderia ter tomado uma decisão melhor. É um campeonato extremamente competitivo, de alto nível e eu percebo o quanto tenho evoluído", comemorou Gabriel Sara à época.