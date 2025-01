Tite no Santos? Técnico sempre tratou Neymar como bebê, dispara Casão

Se Neymar pudesse escolher o treinador do Santos, Tite e Fernando Diniz seriam os nomes mais cotados, analisou Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, nesta quinta (30).

Para o colunista, Neymar já está mandando no Santos antes mesmo de chegar. Casão argumentou que o clube parece tentar atender a todos os desejos do atacante.

Se o Santos for mudar de técnico, não tenho a menor dúvida de que o Marcelo [Teixeira] vai perguntar para o Neymar quem ele quer. O Santos já está virando refém do Neymar, antes mesmo de ele jogar. [...] Ele já está mandando antes de entrar em campo. Isso é perigoso.

E a escolha do treinador? Se perguntarem para o Neymar quem ele quer, vai ser Tite ou Fernando Diniz. O Tite sempre tratou o Neymar como um bebê na seleção brasileira, e o Diniz, mesmo sem ele jogar bem, trouxe pra seleção brasileira, deu camisa 10 e a faixa de capitão.

Casagrande

