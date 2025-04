Jogos do Campeonato Italiano são adiados por causa do funeral do Papa

Após o Vaticano anunciar os detalhes do funeral do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, três jogos do Campeonato Italiano, que aconteceriam neste sábado, foram adiados. O anúncio foi feito por Nello Musumeci, ministro da Defesa Civil da Itália.

"Estamos em cinco dias de luto nacional, que começam hoje e irão até o dia do funeral do Papa Francisco. Campeonato Italiano? Os jogos da competição no sábado estão suspensas", afirmou o político.

FC Internazionale Milano si unisce al dolore per la scomparsa di Papa Francesco, un uomo di fede, umiltà e dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti.#FCIM ? Inter ?? (@Inter) April 21, 2025

A Serie A tinha três confrontos marcados para este sábado:, além do clássico entre, que é muito importante para a disputa de título do torneio.

O Papa Francisco morreu na madrudaga desta segunda-feira, aos 88 anos. Seu funeral, no sábado, começará às 5h (de Brasília) no Vaticano, sendo depois sepultado ainda no mesmo dia na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, capital da Itália. Esta será a última parte do rito funeral do Pontífice da Igreja Católica, que terá um velório de três dias, iniciado nesta quarta, na Basílica de São Pedro.