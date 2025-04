Botafogo tem o pior início de Campeonato Brasileiro desde que John Textor assumiu o controle da SAF

Com a derrota diante do Atlético-MG, no último domingo, o Botafogo confirmou seu pior início de Campeonato Brasileiro, desde que o norte-americano John Textor assumiu o controle da SAF do clube, em 2022.

Em cinco rodadas disputadas até agora no Brasileirão, o Botafogo venceu o Juventude (2 a 0), empatou com Palmeiras (0 a 0) e São Paulo (2 a 2) e perdeu para o Red Bull Bragantino (1 a 0) e o Atlético-MG (1 a 0). O Glorioso ocupa a 15ª posição, com cinco pontos conquistados, mesma pontuação do Galo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em 2022, primeiro ano de John Textor no comando da SAF, o Glorioso começou o Brasileirão com duas vitórias, dois empates, uma vitória e oito pontos somados, nos cinco primeiros jogos. Na temporada seguinte, o Botafogo teve 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, com 15 pontos somados.

Por fim, em 2024, ano em que conquistou o Campeonato Brasileiro, o Alvinegro carioca iniciou a competição com três vitórias e duas derrotas, com nove pontos conquistados.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para encarar o Estudiantes, em La Plata, pela 3ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/b7lGiZZevk ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 21, 2025

Além disso, com o técnico Renato Paiva, que assumiu o comando da equipe antes do Brasileirão, o Botafogo já disputou sete jogos, em todas as competições, com duas vitórias, dois empates e três derrotas, resultando em 38,09% de aproveitamento.

O próximo compromisso do Glorioso pelo Campeonato Brasileiro é neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando recebe o Fluminense, pela sexta rodada, no Estádio Nilton Santos. O Tricolor é o 3º colocado, com dez pontos.

Antes disso, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Estudiantes-ARG, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi. A equipe do técnico Renato Paiva ocupa a 3ª posição do grupo A, com três pontos.