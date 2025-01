Flamengo divulga o uniforme principal para 2025; veja a nova camisa

Nesta quinta-feira (30), o Flamengo revelou em suas redes sociais o novo uniforme para a temporada 2025. Com uma campanha no conceito de "Minha sorte é ser Flamengo", o vídeo de apresentação conta com os jogadores principais da equipe, como Arrascaeta e Pedro, além da participação do ator flamenguista Jonathan Azevedo.

Com as linhas horizontais em preto e vermelho, a camisa terá a inclusão de um urubu - símbolo da torcida flamenguista - na parte superior traseira. No restante do uniforme, os calções são brancos com detalhes nas laterais com cores do clube, além dos meiões rubro-negros.

No X (antigo Twitter), a Adidas, fornecedora de material esportivo do Fla, postou um vídeo de divulgação do novo uniforme.

MINHA SORTE É SER FLAMENGO! 🪶



O novo manto Rubro-Negro te espera para fazer história. Garanta o seu em https://t.co/uOfB409kWN ou adidas app.#adidasFootball pic.twitter.com/ZZU1XTunku -- adidasbrasil (@adidasbrasil) January 30, 2025

A novidade está na tecnologia HEAT.RDY, que aumenta o fluxo de ar e mantém os jogadores confortáveis durante as partidas.

O novo uniforme já está disponível para compra no site da Adidas ou nas lojas oficiais do Flamengo pelo Brasil.

Confira os preços

Versão torcedor (masculino e feminino) -R$ 399,99

Infantil - R$ 349,99

Modelo Authentic (jogador) - R$ 699,99

Versão manga longa - R$ 499,99

Versão regata - R$ 299,99

Mini kit infantil (até seis anos) - R$ 349,99.