NBB explica procedimentos após polêmica no duelo Flamengo x Vasco

Os eventos acontecidos no domingo na partida entre o C.R Flamengo e o C.R. Vasco da Gama, embora sejam um ponto fora da curva no NBB, devem servir como motivo de reflexão de todos os que amam, vivem e fazem esporte. O sucesso de uma competição prescinde do comprometimento de todos com a mesma: atletas e comissões técnicas, árbitros, dirigentes, torcedores, apoiadores e entidades de promoção do esporte como a LNB. Todos têm sua parcela de contribuição e não há como prescindir de nenhuma delas. A cada situação de conflito perdem todos e o esporte fica mais fraco, sem exceção.

O jogo em questão passou por todas as checagens sobre segurança e demais procedimentos que garantiam a realização da partida conforme as normas de segurança impostas pelo local, pelo regulamento do NBB e pelas leis. Infelizmente não temos elementos para sustentar tudo que acontece dentro de quadra e na arquibancada, mesmo com medidas preventivas.

Uma vez acontecido, tratamos de buscar as condições para o prosseguimento seguro da partida. Foram feitas consultas ao nosso representante e ao árbitro da partida para nos certificarmos das condições no local e se os mesmos se sentiam aptos para continuar. Após o contato a partida foi retomada com segurança e o tempo regulamentar foi cumprido integralmente pelas equipes.

Após a partida a LNB tomou as seguintes providências, as quais estão previstas no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva):

1) Relatório detalhado dos árbitros, do representante da partida e todas as imagens disponíveis são entregues à LNB que envia para a Procuradoria do STJD.

2) A Procuradoria do STJD analisa todas as provas e relatos e enquadra cada uma das situações que considera passíveis de punição pelo CBJD e monta a denúncia, a qual é enviada a todos os envolvidos.

3) O julgamento é agendado para que os auditores do STJD possam julgar analisando a acusação preparada pela Procuradoria e também os argumentos da defesa dos envolvidos, garantindo a todos o amplo direito de defesa e contraditório.

4) Publica-se o resultado e o cumprimento das eventuais penas começam de imediato.

Importante: A Comissão Disciplinar é independente e formada por juristas do esporte conforme previsto em lei. Tanto a Procuradoria como os auditores fazem seu trabalho sem nenhuma interferência da LNB, somente sob a ótica da lei.

Há 17 anos, os Clubes de basquetebol do Brasil entenderam que era hora de assumirem a gestão do seu próprio campeonato. O basquete, naquele momento, era a 13ª modalidade na preferência do público e hoje é a 3ª no coração dos brasileiros e em forte ritmo de crescimento. O trabalho tem sido contínuo e o esforço dos Clubes colocaram o NBB em outro patamar. Ao nos depararmos com situações como essa entendemos, como dito acima, que é hora de nova reflexão de todos na busca incessante de uma competição que represente um negócio, cujo principal produto é o entretenimento para toda a família brasileira.

É natural que a LNB lamente os fatos ocorridos, mas sabemos também que esses mesmos fatos servirão para que cresçamos mais fortes e comprometidos em entregar sempre o melhor aos nossos fãs.