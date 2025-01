Garantido nas quartas, Brasil vence Espanha pela 1ª vez no Mundial de handebol

A Seleção Brasileira masculina de handebol continua com um desempenho impecável no Campeonato Mundial, disputado em Oslo, na Noruega. No início da tarde deste domingo, mais uma vitória espetacular da equipe verde-amarela: 26 a 25 diante da Espanha.

Foi a quinta vitória brasileira em seis jogos no Campeonato Mundial - a quarta consecutiva. Antes de enfrentar os espanhóis, o time sul-americano já estava classificado antecipadamente, de forma inédita, para as quartas de final.

Diante da Espanha, o Brasil ainda encerrou um tabu, pois nunca havia derrotado o adversário em partidas oficiais. Anteriormente, eram 10 vitórias dos europeus e um empate.



O Brasil entrou em quadra determinado contra a Espanha, abrindo 4x1 e ampliando para 9x4. Mesmo já classificado para as quartas, o time não diminuiu o ritmo, com o técnico Marcus Tatá rodando o elenco e mantendo o goleiro Buda em quadra. A Espanha reagiu no segundo tempo, virando o placar para 15x16, mas Bryan, inspirado, ajudou o Brasil a retomar a liderança com três gols seguidos. Nos minutos finais, a partida foi emocionante, com a Espanha chegando a diminuir para 26x25. Porém, no último lance, Buda fez uma defesa crucial, garantindo a vitória por 26 a 25 e a quinta vitória do Brasil no Mundial.

O Brasil tem feito uma campanha histórica no Mundial de handebol em 2025. Além da Espanha, já superou outros adversários tradicionais da modalidade, como a Noruega e a Suécia. A única derrota brasileira aconteceu contra Portugal, na primeira fase do torneio.

Nas quartas de final do Mundial de handebol, o Brasil enfrentará a Dinamarca. O duelo está marcado para quarta-feira, às 13h30 (de Brasília).