Fortaleza e Marcelo Paz se manifestam após episódio de briga entre torcidas organizadas

No último sábado, duas torcidas organizadas do Fortaleza entraram em conflito nas arquibancadas do Estádio Domingão, durante a estreia da equipe contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense. Após o episódio, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e o próprio clube, se manifestaram.

Além de lamentar o ocorrido, o Leão do Pici informou que a DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) está investigando o caso para fazer a identificação e punir os envolvidos no conflito.

"Informamos que o caso está sob responsabilidade da DRACO (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), que conduz as investigações para identificar e punir, com rigor, os indivíduos envolvidos. A investigação visa responsabilizar os CPFs, ou seja, as pessoas físicas que praticaram atos criminosos, assegurando que sejam punidas conforme a lei", escreveu o clube.

O Fortaleza ainda comunicou o rompimento de qualquer contato ou vínculo com as torcidas organizadas, inclusive na partida de amanhã, contra o Cariri, até que a DRACO resolva o caso.

"Diante dessa situação, o Fortaleza Esporte Clube anuncia que está rompendo qualquer diálogo e relação com torcidas organizadas enquanto aguarda o parecer da DRACO. Além disso, destacamos que essa decisão tem efeito imediato e será aplicada já no jogo de amanhã, dia 27, contra o Cariri, válido pelo Campeonato Cearense", comunicou o clube.

Já Marcelo Paz elogiou a vitória da equipe por 3 a 1, mas utilizou fortes palavras para se expressar em relação ao caso lamentável.

"Vitória importante na estreia. Fizemos um jogo seguro, jogadores que vieram da base participando bem e atacantes fazendo gol, isso é importante", iniciou.

"Quanto aos brigões na arquibancada, vocês são uma vergonha! Vocês não tem os valores do clube e não nos representam. Quando o reconhecimento facial vier, e está perto, essas atitudes serão penalizadas com impedimento de acesso ao estádio", continuou.

"Futebol é lugar de alegria, entretenimento, lazer. Não vamos ofuscar a alegria da vitória por vocês.



Daremos todo o apoio para que a polícia e a justiça possam identificar e punir todos os envolvidos", finalizou.

Confira a nota completa do Fortaleza na íntegra:

"O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente os incidentes ocorridos nas arquibancadas do Estádio Domingão, em Horizonte, durante a partida contra o Horizonte Futebol Clube no último sábado (25), pela estreia do Campeonato Cearense.

A briga entre membros de duas torcidas organizadas, que resultou em cenas de violência e tumulto, é completamente inaceitável e contrária aos valores que o nosso clube defende.

O Fortaleza Esporte Clube reforça seu compromisso com a paz nos estádios, com os torcedores de bem e com as famílias que frequentam os jogos para vivenciar momentos de diversão e emoção. Atitudes violentas não representam os valores do nosso clube e serão combatidas com firmeza, em colaboração com as autoridades competentes".