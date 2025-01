Beckham é homenageado em Davos por trabalho como 'embaixador' da Unicef

Acostumado a ser prestigiado pelos feitos dentro de campo, nesta semana o ex-meio-campista inglês David Beckham foi homenageado no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, com o Crystal Awards pelo seu trabalho como "embaixador" da boa vontade da Unicef e defensor global dos direitos das crianças.

Segundo os organizadores, o prêmio celebra "o impacto positivo e extraordinário de líderes culturais excepcionais que estão transformando a sociedade" e que "não são apenas visionários, são catalisadores de mudanças significativas".

Beckham foi celebrado pelo "reconhecimento ao seu trabalho humanitário de longo prazo e ao seu compromisso inabalável em melhorar a vida das crianças em todo o mundo" e por ter emergido "como um poderoso líder global na defesa dos direitos das crianças vulneráveis, utilizando a sua plataforma e recursos para criar mudanças positivas e duradouras".

Além do ex-atleta, foram homenageados a estilista, filantropa e defensora dos direitos das mulheres Diane von Fürstenberg e o renomado arquiteto Riken Yamamoto, ativista social e ganhador do Prêmio Pritzker de 2024.

"Nos meus 20 anos como embaixador da boa vontade da Unicef, tive o privilégio de testemunhar o notável empenho dos embaixadores, funcionários e apoiadores da organização na sua missão de proteger e elevar as crianças a nível mundial. Ao aceitar este prêmio, penso nas muitas pessoas que trabalham incansavelmente em circunstâncias desafiantes para melhorar a vida das crianças em todo o mundo", disse Beckham.

Os responsáveis pelo prêmio lembraram que Beckham fez "muitas viagens, inclusive para áreas atingidas por crises, onde destacou a necessidade das crianças que muitas vezes estão na linha de frente de conflitos e crises" e que ele é "um defensor dedicado das mulheres jovens e das adolescentes - apoiando programas específicos que investem na saúde, na educação, nos direitos e na igualdade de gênero."

Também foi destacado o papel do astro britânico na sensibilização para a importância da imunização, para a prevenção da malária e pelo uso do esporte contra o racismo, a saúde mental e a igualdade de oportunidades através do futebol nos Estados Unidos, onde ele vive hoje, sendo um dos proprietários do Inter Miami.