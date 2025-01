Alex Poatan classifica próximo rival Ankalaev como um lutador "comum"

Campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Pereira mostra que também sabe intensificar uma rivalidade nos esportes de combate. Em março, em Las Vegas (EUA), brasileiro enfrentará Magomed Ankalaev e vem sofrendo com o 'trash talk' dele. E, após ser atacado pelo russo, o renomado striker, agora, resolveu dar o troco na mesma moeda, ou seja, com provocação.

Em entrevista à 'ESPN' americana, 'Poatan' classificou Ankalaev como um lutador comum. Invicto nos meio-pesados, o renomado striker não se mostrou impressionado com o que o rival vem fazendo no UFC e deu a entender que ele não fez por merecer o status de ser a maior ameaça ao seu reinado, atribuído por uma parcela da comunidade do MMA.

E a confiança do brasileiro se explica. Na categoria, o atleta venceu boa parte dos ex-campeões de maneira impressionante. Portanto, Alex, experiente em disputar grandes lutas, garantiu estar pronto para lidar com o russo no octógono.

"O perigo é como qualquer outro adversário que lutei. Olhando para o estilo de luta dele, é um cara comum. Claro, é um cara perigoso, mas estou preparado para isso. Como pedi essa luta, estou muito animado, tenho minhas armas, minhas estratégias que serão muito boas para ele", declarou o campeão.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.