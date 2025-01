Alex Poatan viraliza ao provocar Prochazka e Hill com brincadeira durante o UFC 311, veja

Uma das maiores estrelas do plantel do Ultimate, Alex Pereira sequer entrou em ação no último sábado (18). Entretanto, bem ao seu estilo, o brasileiro conseguiu roubar a cena durante a realização do UFC 311, em Los Angeles (EUA). Presente na arena montada para o evento, 'Poatan' viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma brincadeira feita para provocar Jiri Prochazka e Jamahal Hill, vítimas recentes do campeão dentro do octógono.

Atento ao jogo da atenção, Poatan aproveitou o momento em que Prochazka e Hill se enfrentavam para encarnar o papel de pai da dupla. Na brincadeira, o campeão brasileiro apelou para que seus 'filhos' parassem de brigar, ameaçando, inclusive, usar seu cinto para intervir na situação. A piada se justifica pois Alex nocauteou tanto Jir (duas vezes) quanto Jamahal recentemente no UFC, tornando-se, assim, o 'pai' dos competidores aos olhos dos fãs de MMA mais bem-humorados.

"Ei, molecada, vamos parar de brigar! Vou pegar a cinta, hein!", brincou o brasileiro, ameaçando 'dar um corretivo' na dupla (veja abaixo ou clique aqui).

Próxima luta confirmada

Além da brincadeira, Poatan dominou os holofotes durante o UFC 311 também de outra maneira. Afinal de contas, foi durante a transmissão oficial do evento em Los Angeles que o brasileiro teve sua próxima luta no Ultimate confirmada. Atual dono do cinturão dos meio-pesados (93 kg), Alex medirá forças contra o desafeto e número 1 do ranking da categoria, Magomed Ankalaev. O embate servirá como 'main event' do UFC 313, programado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA).

