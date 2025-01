Herói do Corinthians nos pênaltis, Kauê celebra classificação às quartas da Copinha: "Inexplicável"

Na noite desta sexta-feira, após o empate sem gols, o Corinthians venceu o Ituano nos pênaltis, por 5 a 4, com grande atuação do goleiro Kauê. O atleta defendeu três cobranças do adversário para classificar o Timãozinho.

"Muita felicidade, inexplicável, ainda mais diante dessa torcida. Salvando o meu time nos 90 minutos e nos pênaltis, só tenho que agradecer a Deus, aos meus familiares, meus companheiros de equipe e todo o estafe", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

"Tinha algo guardado para nós, Deus tinha planejado tudo isso", completou.

Kauê ainda afirmou que irá usar a mesma chuteira até o final da Copinha.

"Vou usar até o final, está abençoada", brincou.

Agora o Timãozinho encara o Vasco nas quartas de final. A partida acontece na próxima segunda-feira. O horário do duelo ainda não foi divulgado.