Luis Enrique reclama de campo em vitória do PSG na Copa da França

O Paris Saint-Germain se classificou para as oitavas de final da Copa da França ao vencer por 4 a 2 o Espaly, da quinta divisão, com dois gols na reta final da partida disputada nesta quarta-feira (15).

O Spaly saiu na frente logo aos três minutos com Kevis Gjeçi e o PSG teve que suar para virar o placar com Warren Zaïre-Emery (37?) e Désiré Doué (67?), mas Maxence Fournel manteve vivo o sonho do time de Auvernia com um gol no minuto 71.

Quando o jogo se encaminhava para o empate, os parisienses evitaram o drama dos pênaltis (não há prorrogação nesta fase da Copa da França) e conseguiram a classificação marcando com Bradley Barcola (88?) e Gonçalo Ramos (90'+2).

"Não procuro desculpas, mas jogamos num campo de rugby, a bola quicava constantemente. Temos de poder jogar em todos os lugares, estamos muito satisfeitos por esta competição existir, mas para o bem de todos, as condições têm de ser melhores", declarou o técnico do PSG, Luis Enrique.

A fragilidade defensiva e a falta de sucesso nas finalizações diante de um adversário não profissional não são muito animadores para o clube da capital francesa, tendo em vista os próximos duelos (Lens na Ligue 1 e Manchester City na Liga dos Campeões).