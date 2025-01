Juninho vai ao CT e assina contrato com o Flamengo; veja os detalhes

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Juninho foi ao Ninho do Urubu nesta quarta-feira para assinar o contrato com o Flamengo. Ele está próximo de ser anunciado pelo clube com um vínculo de quatro anos.

O que aconteceu

O Fla aguarda a assinatura de Bap e um documento do Qarabag para anunciar o jogador. O primeiro reforço de 2025 custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual).

Juninho esteve no Ninho pela primeira vez. Ele fez rápida atividade e aproveitou para conhecer as instalações do Fla.

O UOL apurou que o jogador receberá pouco mais de R$ 600 mil por mês. Ele aguarda o retorno do elenco dos Estados Unidos para se encontrar com os novos companheiros e comissão técnica.

Juninho chegou ao Rio de Janeiro na tarde de segunda-feira. Ele passou pelos exames médicos na terça.

O último jogo de Juninho foi em 22 de dezembro, quando ficou 62 minutos em campo. Por isso, ele não deve demorar até estar apto para estrear pelo Flamengo, dependendo apenas da regularização. O clube dará entrada nisso assim que tiver todas as assinaturas e documentos necessários.

Um atacante era a prioridade do Fla no mercado da bola. Juninho chega para ser o substituto de Gabigol, que não renovou o contrato no fim do ano passado.