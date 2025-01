Chegada de Leo Godoy acirra concorrência na lateral direita do Santos

O Santos anunciou na última segunda-feira a contratação do lateral direito Leo Godoy. Com o argentino, o elenco do Peixe ganha mais um nome para o setor e, assim, sua chegada promete acirrar a concorrência na posição.

O principal lateral direito do time praiano na última temporada foi o jovem JP Chermont, de apenas 18 anos. Apesar da pouca idade, o jogador conseguiu superar os demais companheiros de posição e assumiu a titularidade durante boa parte do ano. Ao todo, ele somou 36 jogos - sendo 23 como titular -, dois gols e cinco assistências.

No entanto, Godoy não chega ao Santos com status de reserva. Isso porque o lateral argentino foi titular do Athletico-PR durante boa parte do ano passado, tendo atuado em 42 jogos, com um gol e quatro assistências. Além disso, pelo Estudiantes, da Argentina, o jogador de 29 anos foi o lateral direito com mais assistências na América do Sul em 2023.

Além de Chermont e Godoy, o Peixe também possui no elenco outros dois laterais direitos: Aderlan e Hayner. O primeiro sofreu grave lesão no joelho esquerdo e não atua desde julho do ano passado, enquanto o segundo foi o primeiro reserva durante boa parte da última temporada, chegando a ser titular em determinadas ocasiões.

Portanto, o técnico Pedro Caixinha possui um bom leque de opções no setor para a temporada de 2025. Os bons números de Godoy, a juventude de Chermont e o desejo de jogo de Aderlan e Hayner proporcionam ao novo treinador santista uma dor de cabeça boa para decidir quem será o titular.

Para a estreia na temporada, a tendência é que Chermont se mantenha como titular. O Peixe entra em campo pela primeira vez no ano nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Mirassol. As equipes se enfrentam na Vila Belmiro pela rodada inicial do Campeonato Paulista.