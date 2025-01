Santos derrota o São José-RS e avança para enfrentar algoz na Copinha

O Santos venceu o São José-RS por 3 a 0 neste domingo (12) e avançou para a terceira fase da Copinha. O São José dá adeus à competição.

Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Peixe balançou as redes com Gabriel Bontempo e Rafael Freitas, duas vezes, e agora voltará a ter pela frente a Ferroviária, que eliminou o Vitória nos pênaltis.

A equipe de Araraquara dividiu grupo com o Santos na primeira fase e passou na primeira posição, vencendo o confronto direto por 2 a 1. Agora, Ferroviária e Santos voltam a se enfrentar em jogo eliminatório, em sede ainda a ser definida. O mais natural é que seja a Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Mais uma equipe que dá adeus à Copinha, o São José perdeu dois titulares por lesão ainda no primeiro tempo na partida decisiva deste domingo contra o Peixe, e sofreu bastante fisicamente nos 45 minutos finais. Os Meninos da Vila aproveitaram e, sem muitos sustos, construíram o placar na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, onde o Santos jogou todos os seus quatro jogos até agora.

Como foi o jogo

Para se classificar, o Peixe precisou de paciência contra o São José. Melhor em praticamente toda a partida, o Santos iniciou pressionando, mas sem conseguir furar o bloqueio rival na etapa inicial. Faltou efetividade, mas após as mudanças no intervalo a equipe melhorou.

Ainda nos primeiros 45 minutos de jogo, o São José perdeu dois titulares por lesão, e logo sentiu o efeito. Aos 3 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti, o Santos abriu o placar e passou a se impor e ditar o ritmo da partida. A parte física pareceu determinar o nível de competição, aumentando o controle santista. As únicas chances da equipe gaúcha foram ainda no primeiro tempo.

Rafael Freitas, que entrou no intervalo, foi o nome do jogo, com dois gols, sendo um deles um golaço. O meia saiu do banco para decidir e colocar o Alvinegro Praiano na próxima fase. Autor dos dois gols derradeiros, Rafael acabou com qualquer chance de reação rival, garantindo ao Santos um final de partida tranquilo.

Marcou dois gols na partida e ainda faz parte do time dos apaixonados! 🫶🏼 pic.twitter.com/rwT0daEueo -- Santos FC (@SantosFC) January 12, 2025

O Santos chega à terceira fase com três vitórias e uma derrota, justamente para a Ferroviária, adversária do Peixe na terceira fase, na última rodada da fase de grupos. Ao todo, são 12 gols marcados e três sofridos.

A Ferroviária, por sua vez, teve duas vitórias e dois empates, e os mesmos 12 gols feitos e três sofridos do Peixe. Por ter avançado em primeira no grupo, a Locomotiva será mandante na nova disputa entre as equipes.

Ficha técnica

São José-RS 0 x 3 Santos

Campeonato: Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Arena da Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data e hora: 12 de janeiro de 2025, às 15h00 (de Brasília)

Árbitro: Fernando Bartz Guedes

Gols: Gabriel Bontempo (SFC), 3' do segundo tempo (1-0), Rafael Freitas (SFC), 7' do segundo tempo (2-0) e Rafael Freitas (SFC), 36' do segundo tempo

Cartões amarelos: Não houve

Cartões vermelhos: Não houve

São José: Edson Junior; Prado (Robert), Duval, Rhuan, Pedro Pedra (Vinicius Specht) e Kaynã (Vitão); Marcinho, Bagatini, Lukayan e Marcelo; Thiago Tinoco. Técnico: Sandro Resende.

Santos: João Fernandes; Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; Gustavo Henrique (C), André Klaus, Rodrigo Cezar e Gabriel Bontempo; Mateus Xavier e Enzo Monteiro. Técnico: Leandro Zago.