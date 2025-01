UFC Vegas 101: César Almeida aplica nocaute devastador à la Alex Poatan

Antigo rival de Alex Pereira na época em que ambos competiam no kickboxing, César Almeida se tornou um eventual parceiro de treinos do campeão meio-pesado (93 kg) do UFC hoje em dia. E a influência desses treinamentos pôde ser vista neste sábado (11), no octógono do UFC Vegas 101, com o nocaute devastador aplicado por 'Cesinha' sobre o ganês Abdul Razak Alhassan, no melhor estilo 'Poatan'.

Depois de quase ser nocauteado pelos potentes golpes do lutador africano ainda no primeiro round, Cesinha mostrou que também possui mãos poderosas e levou Alhassan à lona com um cruzado de esquerda à la Alex Poatan. O ganês, que já caiu 'apagado', demorou alguns minutos para recobrar a consciência, gerando bastante preocupação em quem acompanhava a luta.

Com o resultado, o striker paulista conquistou seu segundo triunfo consecutivo no Ultimate. No total, o ex-kickboxer, de 36 anos, soma três vitórias e apenas um revés no octógono mais famoso do mundo, e passa a sonhar com uma vaga no ranking peso-médio da organização.

A luta

O primeiro round mostrou claramente a diferença de estilos entre os dois lutadores. Enquanto Cesinha buscava manter a distância da média para a longa utilizando principalmente seus chutes, o ganês apostava na aproximação veloz para aproveitar sua potência nos golpes curtos.

Em um desses momentos, Alhassan levou o brasileiro à knockdown com um direto. O striker paulista se recuperou e, novamente em pé, na trocação franca, conectou um cruzado de esquerda no queixo do rival, que já caiu no chão desacordado.

Confira os resultados do UFC Vegas 101

César Almeida venceu Abdul Razak Alhassan por nocaute;

Roman Kopylov venceu Chris Curtis por nocaute técnico;

Christian Rodriguez venceu Austin Bashi por decisão unânime dos juízes;

Punahele Soriano venceu Uros Medic por nocaute;

Felipe Bunes venceu Jose Johnson por finalização;

Marco Túlio venceu Ihor Potieria por nocaute técnico;

Thiago Moisés venceu Trey Ogden por decisão unânime dos juízes;

Jacobe Smith venceu Preston Parsons por nocaute;

Ernesta Kareckaite venceu Nicolle Caliari por decisão dividida dos juízes;

Bruno Lopes venceu Magomed Gadzhiyasulov por decisão unânime dos juízes;

Fatima Kline venceu Viktoriia Dudakova por nocaute técnico;

Nurullo Aliev venceu Joe Solecki por decisão unânime dos juízes.