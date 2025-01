São Paulo convoca Muricy e quer padronizar estilo de jogo no clube

O São Paulo está em processo de padronização de estilo de jogo entre todas as categorias de base e terá uma ajuda importante neste início de ano: Muricy Ramalho.

O processo foi iniciado no meio do ano passado, quando Douglas Schwartzmann assumiu como supervisor de Cotia e contratou Márcio Araújo. O dirigente explicou a ideia, as funções e os próximos desafios em entrevista exclusiva ao UOL.

Transição entre categorias. "A primeira mudança que fiz foi na coordenação técnica, porque não tinha. Do (sub) 15 até o 20, cada um tinha um estilo de jogo. Trouxe o Márcio Araujo, essa foi a primeira mudança significativa. Tem identidade do São Paulo, nasceu aqui, passou como técnico também. Ele consegue fazer um trabalho de dia a dia com os treinadores e atletas para identificar as dificuldades. Ele também faz a ligação direta entre as categorias, hoje existe uma integração completa. Ele é quem tem o olhar para fazer a transição de uma categoria para a outra, tem um olho bom, o que é importante".

Ajuda de Muricy. "Ele (Márcio) chegou para padronizar o estilo de jogo entre as categorias, mas ainda estamos no processo. É um pedido do Muricy e ele próprio deve estar lá após as férias para ajudar nessa padronização do 12 até o 20".

Jogadores mais prontos. "Planejar a transição para o profissional de forma mais direta é o próximo desafio. Tenho falado com Belmonte e Muricy. Hoje, meninos sobem, mas ficam um ano, dois anos para assumir a reserva. Tenho que ter jogadores mais bem preparados para que eles recebam jogadores fisicamente preparados para disputar posição, não para maturar lá dentro. É um objetivo para 2025 e 2026: tentar entregar o jogador pronto o mais jovem possível".

Reflexão sobre o sub-20. "Acho que jogadores sobem muito cedo, mas a necessidade do futebol e a procura da Europa acabou encurtando esse caminho. Com o tempo, gostaria de não ter jogadores no sub-20 em último ano. Temos um atleta de 20 anos (Hugo) que o Zubeldía gostou, ele está maduro, mas se o Zubeldía não gostasse, a partir de fevereiro ele não teria categoria para jogar. É um jogador que briguei muito, insisti muito para efetivar a compra, pois o empréstimo vencia em janeiro".