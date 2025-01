Ronaldinho Gaúcho faz parceria com dupla ex-Globo em projeto sobre futebol

Ronaldinho Gaúcho resolveu usar o seu apelido de "bruxo" por uma boa causa, e uma de suas iniciativas fora das quatro linhas envolve dois apresentadores ex-Globo.

Vem aí o "Manual do Bruxo"

R10 tem um novo projeto: o Manual do Bruxo. Trata-se de uma plataforma virtual com "dicas e insights inéditos" do ex-jogador sobre o futebol. O foco é desenvolver jovens talentos do esporte mais popular do mundo.

Ele vai detalhar a novidade aos seus fãs no dia 26 de janeiro por meio de uma live no site da iniciativa.

O gaúcho promete "mostrar como vai liderar o movimento do futebol para revelar novos craques". O site do projeto, inclusive, já está no ar.

Fernanda Gentil e Guido Nunes, dois jornalistas com passagens pela Globo, fecharam uma parceria com Ronaldinho Gaúcho. Os dois farão papel de embaixadores e vão dividir a exibição dos conteúdos do Manual do Bruxo

Ronaldinho Gaúcho espalhou magia pelos gramados e encantou os fãs de futebol mundo afora. Ter a oportunidade de ser embaixadora de um projeto único como este é uma honra, principalmente pelo fato de colaborar diretamente para o desenvolvimento de novos craques para o futebol mundial Fernanda Gentil