São Paulo dribla orçamento enxuto e encaminha contratação de laterais

O São Paulo tem tido dificuldade para concluir suas negociações com laterais para reforçar o elenco comandado por Luis Zubeldía. Tendo um orçamento enxuto para investir no mercado, a diretoria tricolor tem esbarrado nos valores para viabilizar rapidamente as chegadas de novos nomes ao clube, mas na base da paciência já possui dois acordos encaminhados, com Wendell, do Porto, e Enzo Díaz, do River Plate.

Wendell

Wendell é a grande prioridade do São Paulo nesta janela após a contratação de Oscar. O lateral esquerdo já se acertou com o Tricolor, mas o Porto, clube que detém seus direitos econômicos, deseja uma compensação financeira para liberá-lo antes do fim de seu contrato, que acaba em junho deste ano.

O São Paulo ofereceu Moreira, por empréstimo, como moeda de troca para a liberação de Wendell, mas o Porto segue irredutível, mesmo podendo perder o jogador de graça em seis meses.

Internamente, a chegada de Wendell é dada como certa. Resta saber se ela acontecerá logo no início de 2025 ou, na pior das hipóteses, no meio do ano, quando seu contrato com o Porto chegará ao fim.

Enzo Díaz

Além de um lateral esquerdo titular, o São Paulo também deseja contratar um reserva para a posição. Enzo Díaz, do River Plate, passou a ter seu nome ventilado no Tricolor após Giuliano Galoppo se transferir para o clube argentino.

A diretoria são-paulina tentou envolver Enzo Díaz na negociação por Galoppo, exigindo o empréstimo do lateral esquerdo para liberar o volante para o clube argentino, mas os acordos foram conduzidos de forma separada.

O River Plate aceitou ceder Enzo Díaz desde o início, mas o staff do atleta fez uma pedida considerada acima do que a diretoria são-paulina acha justo pagar por ele. O impasse, porém, não durou muito. A alta cúpula do São Paulo conseguiu contornar as exigências financeiras dos empresários do lateral esquerdo e está otimista para confirmar a contratação em breve.

Natanael

Para a lateral direita, Natanael surgiu como uma opção para brigar com Igor Vinícius pela titularidade no São Paulo. O jogador é monitorado há tempo pelo Tricolor, mas até então as negociações têm caminhado a passos lentos

Caio Matheus, atacante do sub-20, foi liberado pelo São Paulo e acabou acertando com o Coritiba. A diretoria tricolor até tentou sugerir uma troca, envolvendo Natanael na negociação, o que não se concretizou.