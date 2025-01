Vitória confirma a contratação do lateral Claudinho

A torcida do Vitória se deparou com mais uma novidade no elenco para a temporada 2025. O time de Salvador anunciou a contratação do lateral direito Claudinho.

"O lateral-direito Claudinho é a segunda contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato até 2027. Que sejam anos de Vitória", divulgou o Rubro-Negro nas redes sociais.

Claudinho tem 24 anos e estava no Criciúma. Ele foi revelado pelo time catarinense e, em 2020, passou rapidamente pelo Atlético-MG, ainda na base, sem sucesso.

Na temporada 2024, Claudinho disputou 55 jogos pelo Criciúma. Apesar do rebaixamento do time catarinense, o jogador apresentou bons números: 5 gols e 6 assistências.