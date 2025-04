Sem Depay e outros desfalques, Corinthians deve ter reservas contra América de Cali

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira, às`21h30, para enfrentar o América de Cali, na Colômbia, em partida da segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Embalado pela ótima atuação contra o Vasco, o time do Parque São Jorge busca a primeira vitória internacional no ano. O técnico Ramón Díaz lida com uma série de desfalques e deve escalar uma equipe com reservas.

A derrota na estreia da Sul-Americana para o Huracán, em casa, colocou uma pulga atrás da orelha do torcedor, que menos de uma semana antes viu o time ser campeão paulista sobre o rival Palmeiras, sobre a real capacidade de a equipe manter uma regularidade de bons desempenhos. A resposta veio com uma vitória soberana, por 3 a 0, sobre o Vasco, a primeira do time alvinegro no Brasileirão.

Os comandados de Ramón ainda buscam o primeiro triunfo fora do Brasil. Na fase preliminar da Libertadores, o Corinthians empatou com a modesta Universidad Central da Venezuela, por 1 a 1, e levou um sonoro 3 a 0 do Barcelona de Guayaquil, no Equador. O resultado foi determinante para a eliminação do time e por pouco não custou o emprego do treinador.

Para o confronto com o América de Cali, o Corinthians não vai poder contar com Memphis Depay. O astro holandês sofreu um trauma no tornozelo direito depois de levar entrada dura de Lucas Piton e não viajou para a Colômbia. O meia Igor Coronado também sofreu um trauma, causado por uma pancada no ombro, e não vai estar à disposição.

O zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, ambos com problemas na coxa, continuam de fora. Rodrigo Garro retorna nesta terça-feira ao Brasil após passar uma semana na Espanha para tratamento no joelho direito e não tem previsão de volta. O goleiro Hugo Souza, com lesão na coxa direita, deve voltar em aproximadamente um mês.

A partida desta terça encerra uma maratona do Corinthians de cinco jogos em 13 dias. Neste período, foram dois empates (Bahia e Palmeiras), uma vitória (Vasco) e uma derrota (Huracán).

"Muito descanso, muito vídeo, estudo, conversa com os jogadores. Hoje tivemos uma partida muito especial por jogar na nossa casa, para nossa torcida, mas teremos pela frente uma longa viagem", afirmou Ramón, após a vitória com o Vasco. "Não é fácil. É muito difícil. Não vamos ter tempo de treinar, já teremos uma longa viagem e os atletas têm de render. Por isso precisamos de um elenco forte para conseguir superar essas dificuldades que surgem", afirmou Ramón, após a partida com o Vasco.

Comandado pelo técnico uruguaio Jorge da Silva, o América de Cali estreou na Sul-Americana com vitória fora de casa, por 3 a 1, sobre o Racing de Montevidéu, mas vem de dura derrota no Campeonato Colombiano para o Once Caldas, por 3 a 0 - o clube está na quarta posição da liga nacional, com 24 pontos em 12 jogos. Cabe ressaltar que o time entrou em campo com uma equipe totalmente reserva, preservando os titulares justamente para o duelo com o Corinthians.

O destaque da equipe é Juan Quintero, um dos principais jogadores colombianos da última década. Ele foi fundamental para o Racing na campanha do título da Sul-Americana no ano passado e marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, em confronto que marcou a eliminação do time brasileiro.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI X CORINTHIANS

AMÉRICA DE CALI - Soto; Candelo, Pestaña, Medina e Mina; Balanta, Carrascal e Quintero; Barrios, Vergara e Holgado. Técnico: Jorge da Silva.

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Léo Mana, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon, Ryan e Charles; Ángel Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL).