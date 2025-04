Calleri mira superar Ceni e Luis Fabiano para se isolar na artilharia do São Paulo na Libertadores

O atacante Jonathan Calleri espera alcançar uma de suas principais marcas pelo São Paulo nesta quinta-feira, contra o Alianza Lima-PER, no Morumbis, pela Libertadores. Caso balance as redes, o argentino se isolará como o maior artilheiro do clube paulista na história do torneio sul-americano.

Com 14 gols marcados, o centroavante está empatado na artilharia com Rogério Ceni e Luis Fabiano. O argentino tem 21 jogos de Libertadores pelo Tricolor e é dono da melhor média entre os principais artilheiros. O atual treinador do Bahia disputou 90 jogos, enquanto o ex-atacante soma 24 aparições.

Se marcar contra o Alianza Lima-PER, Calleri também irá igualar outra marca dos mesmos ídolos são-paulinos. O camisa nove é o segundo jogador com mais gols pelo São Paulo na Libertadores no Morumbis, com nove tentos, um a menos que Ceni e Luis Fabiano. O argentino está empatado com Muller na segunda posição.

?? Mais de 4??0?? mil tricolores já confirmados para a noite de @LibertadoresBR no MorumBIS! ?? Junte-se à #TorcidaQueConduz e garanta também o seu ingresso para o duelo com o Alianza Lima-PER, na quinta-feira (10), às 21h30 > https://t.co/bUnwNikRwn #VemProMorumBIS... pic.twitter.com/gS5mlTse3H ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2025

Outra marca que o argentino busca alcançar nesta edição é se isolar como o jogador do São Paulo com mais artilharias na Libertadores. Ele foi o principal goleador em duas ocasiões (2016 e 2024) e está empatado com Luis Fabiano, artilheiro do Tricolor em 2004 e 2013.

Calleri disputou apenas duas Libertadores com o São Paulo, sendo a primeira em 2016 e a segunda no ano passado. Na primeira edição, o argentino marcou nove gols. Já em 2024, foi às redes cinco vezes.

O centroavante são-paulino foi titular na vitória da equipe de Luis Zubeldía contra o Talleres, na estreia, fora de casa, mas não balançou as redes.