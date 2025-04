Auxiliar de Antonio Conte lamenta empate do Napoli contra o Bologna: "Podemos fazer melhor"

O Napoli empatou com o Bologna em 1 a 1 na última segunda-feira, no jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu a chance de ficar a um ponto da líder Inter de Milão. Com o resultado, o time napolitano se mantém na vice-liderança com 65 pontos, contra 68 da Inter, que no sábado havia empatado com o Parma em 2 a 2.

Cristian Stellini, auxiliar do técnico Antonio Conte, lamentou o resultado, mas ressaltou a meta inicial do Napoli no início desta temporada.

"Depois de um bom primeiro tempo, não conseguimos produzir nosso futebol contra esse bom time do Bologna", analisou Cristian Stellini, auxiliar de Antonio Conte, que cumpriu suspensão.

"Ainda é um bom resultado para atingir nossa meta do início da temporada de terminar entre os quatro primeiros, mas estamos cientes de que podemos fazer melhor do que apenas terminar entre os quatro primeiros", acrescentou Stellini.

Jogando fora de casa, o Napoli abriu o placar com o volante camaronês Frank Anguissa. Pouco depois, o goleiro do Bologna Lukasz Skorupski teve que ser substituído por lesão. Os Rossoblù, que vinham de cinco vitórias consecutivas na Serie A, não se renderam e chegaram ao empate no segundo tempo, marcando com o suíço Dan Ndoye.

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, a Inter tem três pontos de vantagem sobre o Napoli, mas o calendário na reta final da temporada é favorável aos napolitanos, que não disputam nenhuma competição paralela, enquanto os nerazzurri ainda estão vivos na Liga dos Campeões e na Copa da Itália.