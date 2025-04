Uruguaios brilham em duelos sul-americanos e vencem brasileiros no Future MMA 14

No último domingo (6), o Future MMA retomou suas atividades em território nacional ao promover sua 14ª edição, sediada em Balneário Camboriú (SC). Apostando em clássicos sul-americanos em suas lutas principais, o evento viu os atletas estrangeiros roubarem a cena. Uruguaios, Agustin Paez e Sergio Martínez travaram duelos parelhos contra os brasileiros Lucas Sorin e Bruno Coelho, respectivamente, e 'colocaram água no chope' dos fãs que acompanharam o show 'in loco' no Expocentro.

O roteiro das disputas foi parecido. Enquanto os uruguaios buscavam propor a luta agarrada, os brasileiros tentavam se manter de pé, de olho no nocaute. Em meio a altos e baixos de ambas as partes, Agustin e Martínez venceram, respectivamente, Lucas e Bruno na visão dos juízes - em decisão majoritária na luta principal e dividida no 'co-main event' da noite, o que evidenciou o equilíbrio dos combates.

Joia da 'Fighting Nerds' brilha com nocaute

Além das lutas principais, que foram parar nas papeletas, um dos maiores destaques da 14ª edição do Future MMA foi o desempenho de Magno Dias. Em ação também no card principal do show, o brasileirou roubou a cena ao aplicar um nocaute fulminante em Alessandro Albuquerque. Após 'apagar as luzes' do compatriota no segundo assalto, o representante da 'Fighting Nerds' prometeu se tornar o campeão da categoria peso-galo (61 kg).

"O bebedouro da Fighting Nerds tem alguma poção mágica, porque todo dia criamos uma nova arma diferente. Sou um cara que treino para vencer, e quem atravessar na minha frente vai cair - seja braço, perna ou pescoço. Vim para ser dono do cinturão do Future. Preciso de apenas uma mão para encerrar a luta. Uma mão limpinha", prometeu Dias, logo após ter o braço erguido na 14ª edição do evento.

Confira abaixo todos os resultados do Future MMA 14:

Agustin Paez venceu Lucas Sorin por decisão majoritária

Sergio Martínez venceu Bruno Coelho "Black Roots" por decisão dividida

Douglas 'Blade' Rodrigues venceu Emerson Richard "Cavalo" por nocaute técnico no segundo round

Magno Dias venceu Alessandro Albuquerque por nocaute no segundo round

Kauã Mattoso venceu 'Soldado' Martinez por nocaute técnico no primeiro round

Richard Malheiro venceu Bruno Robert 'The Chaos' por finalização no segundo round

Adriano 'Imperador' Sousa venceu Anthony Kuakoski por finalização no primeiro round

Junior Queiroz 'Baia' venceu Juan Eula por nocaute técnico no terceiro round

Lunar Nicodem venceu Ana Carine Bento por nocaute técnico no primeiro round

