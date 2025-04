Com Carille pressionado, Vasco busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana

Depois de estrear no Grupo G da Sul-Americana com um empate por 3 a 3 contra o Melgar, na altitude de Arequipa, no Peru, o Vasco buscará a sua primeira vitória na competição. Nesta terça-feira terá pela frente o Puerto Cabello, da Venezuela, em São Januário, às 21h30.

O time cruzmaltino chega em um momento de muita pressão sobre o técnico Fábio Carille. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, os cariocas perderam para o Corinthians por 3 a 0, na Neo Química Arena. O confronto pela Sul-Americana pode ser decisivo para o futuro do comandante, que está 'balançando' no cargo.

O técnico conta com o retorno de seus principais jogadores. Diante do Corinthians, Carille optou por escalar um time formado em sua grande maioria por reservas. Dos atletas que compõem o time titular, apenas o goleiro Léo Jardim, o zagueiro João Victor e o lateral-esquerdo Lucas Piton começaram jogando contra o time paulista.

A escalação deve ser praticamente a mesma utilizada contra o Melgar. A única dúvida está no ataque, onde Garré tem as concorrências de Adson e Rayan para atuar ao lado do centroavante Pablo Vegetti. A dupla escolhida deve formar o quarteto ofensivo ao lado dos meias Nuno Moreira e Philippe Coutinho, responsáveis pela armação das jogadas.

No meio-campo, Jair disputa a condição de titular com Paulinho, que teve atuações abaixo do esperado na estreia na Sul-Americana e contra o Santos, na primeira rodada do Brasileirão. Em alta, Hugo Moura deve ser mantido.

Apesar de estar invicto nas últimas cinco partidas, o Puerto Cabello não estreou com vitória. Em casa, empatou por 2 a 2 com o Lanús, da Argentina. A atual situação no campeonato nacional chama atenção e anima os torcedores. Depois de 10 rodadas, o time está em quinto lugar, com 15 pontos, seis atrás do Carabobo, líder da liga venezuelana.

O treinador é o ex-jogador português Vasco Faísca, que vive a primeira experiência longe de seu país e quer surpreender em uma das principais competições do continente. Ele soma passagens por times de menor expressão em Portugal como Alverca, Farense e Belenenses. Entre os destaques do elenco estão o centroavante venezuelano Junior Paredes e o ponta ganês Abdul Awudu.

FICHA TÉCNICA

VASCO X PUERTO CABELLO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Garré (Rayan) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

PUERTO CABELLO - Luis Romero; Luis Casiani, Tony Shimaga, Mamadou Mbaye e Heiber Linares; Harrison Contreras, Musa Isah e Oscar Hernandez; Abdul Awudu, Junior Paredes e Gerardo Padron. Técnico: Vasco Faísca.

ÁRBITRO - Bryan Loyaza (EQU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).