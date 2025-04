Palmeiras fica 100% em sequência fora de casa e volta ao Allianz buscando liderança na Libertadores

O Palmeiras encarou uma sequência de viagens nas últimas semanas com dois jogos fora de casa. Visitante indigesto nesta temporada, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira manteve a invencibilidade fora de casa e conseguiu 100% de aproveitamento nesses compromissos.

Agora, o Verdão volta a reencontrar a torcida no Allianz Parque mirando a liderança da chave na Libertadores. Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na casa palmeirense.

Na estreia da competição, na última quinta-feira, a equipe alviverde venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, em jogo que foi decidido nos acréscimos. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos balançaram as redes, no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Com os três pontos, o Verdão foi para a vice-liderança do Grupo G, atrás apenas do Cerro Porteño, líder pelo saldo de gols. Assim, uma vitória faz a equipe brasileira assumir a ponta da chave. Bolívar e Sporting Cristal, ainda zerados, se enfrentam em La Paz, nos mesmos dia e horário.

Depois do confronto no Peru, o Verdão voltou a São Paulo, e, já no domingo, viajou para Recife, onde venceu o Sport, por 2 a 1, na Ilha do Retiro, com gols de Flaco López e Piquerez. Essa foi a primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão, resultado que colocou o clube paulista na sétima posição, com quatro pontos conquistados.

Assim, com esses dois resultados, o Palmeiras tem, como visitante, dez jogos, sendo sete vitórias e três empates, além de 22 gols marcados e nove sofridos. Como mandante, o Verdão vem de uma derrota e um empate e tenta voltar a vencer frente à sua torcida, que dessa vez, não terá em peso no Allianz já que o estádio terá capacidade reduzida devido à estrutura de um palco montado em frente ao Gol Norte.