Contra o América de Cali, Corinthians revê algoz da Sul-Americana de 2024 e busca final feliz

Na noite desta terça-feira, o Corinthians terá mais um complicado desafio pela Copa Sul-Americana. O Timão visita o América de Cali, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerraro, pela segunda rodada do Grupo C do torneio.

No confronto desta terça-feira, o Alvinegro paulista reencontrará um algoz recente: Juan Fernando Quintero Paniagua. O meia-atacante foi diretamente responsável pela eliminição do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana na temporada passada.

Na ocasião, o jogador ainda defendia o Racing, da Argentina, rival do Timão na semifinal. O jogo de ida havia terminado empatado em 2 a 2. No duelo de volta, em solo argentino, Quintero anotou dois gols e selou a derrota do Alvinegro, que se despediu da competição a um passo da final.

Em tal jogo, foi o Corinthians quem abriu o placar com Yuri Alberto. Contudo, aos 36 minutos do primeiro tempo, Quintero cobrou pênalti no meio e estufou as redes de Hugo Souza. Três minutos depois, em uma jogada que parecia despretensiosa, o meia recebeu na frente e bateu na saída do goleiro, fechando a vitória do Racing no El Cilindro.

Depois de finalizar 2024 com a conquista da Sul-Americana no Racing, Quintero, então, retornou ao seu país de origem para defender o América de Cali. O atleta foi anunciado em janeiro deste ano como o grande reforço da equipe para a temporada.

Essa é a primeira vez de Quintero vestindo a camisa do América de Cali. Em outras passagens pelo futebol colombiano, o meia já havia defendido o Envigado (clube que o revelou), além de Atlético Nacional, Independiente Medellín e Junior Barranquilla. Também é figura carimbada na seleção da Colômbia.

E o investimento do América de Cali para trazer Quintero parece estar dando resultado. Em nove jogos disputados na atual temporada, o colombiano já contribuiu diretamente para sete gols - marcou duas vezes e distribuiu cinco assistências.

O Corinthians, assim, precisa ter cuidado com Quintero para não ser vítima do meia novamente. Nesta terça-feira, assim, o Timão entra em campo com o objetivo de buscar um final feliz contra o algoz, já que, da última vez, o colombiano levou a melhor.

Além disso, o Alvinegro paulista também precisa da vitória se quiser se manter na briga pela classificação direta às oitavas de final. O time corintiano é o terceiro colocado do Grupo C e ainda não somou pontos. Do outro lado, o América de Cali é o líder da chave, com três pontos.

Na Copa Sul-Americana, somente o primeiro colocado da chave vai direto ao mata-mata, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados vindos da Libertadores. Desse modo, o Corinthians necessita somar pontos se quiser buscar o primeiro lugar do grupo.