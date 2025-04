Alexandre Pantoja reflete sobre status de único campeão brasileiro no UFC: "Não me agrada"

Uma das maiores potências do MMA mundial, o Brasil vive um momento incomum no UFC. Dentre as 11 categorias de peso existentes entre homens e mulheres na companhia presidida por Dana White, apenas uma atualmente é liderada por um atleta tupiniquim: a peso-mosca (57 kg) masculina. Dono do cinturão citado, Alexandre Pantoja refletiu sobre o status de único campeão nacional do Ultimate no momento. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) opinou que o atual panorama do país está aquém do seu real potencial.

Para além do momento no Ultimate, Pantoja destacou que a modalidade deveria ter mais investimento e holofotes em território nacional para, assim, revelar cada vez mais talentos. Apesar de despontar como o atual único campeão brasileiro, o peso-mosca exalta oportunidades de conquista para o país no futuro. Mais especificamente, Alexandre citou Diego Lopes que, no próximo sábado (12), lidera o UFC 314 em disputa de cinturão dos pesos-penas (66 kg) contra Alexander Volkanovski,

"Infelizmente eu sou o único (campeão brasileiro). Acho que a gente tem potencial para agarrar diversos cinturões. (...) Precisei sair do Brasil para me tornar um atleta melhor. O Brasil precisa muito desse incentivo. Assim a gente volta a ter mais cinturões. Não me agrada ser o único campeão. Sei que a gente tem força para pegar inúmeros cinturões. O Diego Lopes vai fazer uma luta agora contra o Volkanovski. É uma grande oportunidade para a gente voltar a ter mais um cinturão no UFC. Mas vejo como uma mudança (de gerações) É uma entressafra que está acontecendo, temos diversos lutadores bons chegando (no topo). E, sem sombra de dúvidas, o Brasil merece ter mais cinturões no UFC", destacou Alexandre.

De olho no UFC 317

Sem competir desde dezembro de 2024, quando finalizou Kai Asakura e defendeu seu título pela terceira vez, Pantoja quer voltar aos octógonos o quanto antes. E prova disso é que o brasileiro faz campanha por uma vaga no próximo card numerado sem lutas já anunciadas: o UFC 317, programado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). O show receberá a já tradicional 'Semana Internacional da Luta', época em que o Ultimate promove um dos eventos de maior apelo da temporada.

