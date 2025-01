Com César Sampaio, Santos treina pela primeira vez em 2025 e inicia preparação para o Paulistão

Na manhã deste sábado, sob comando do novo técnico Pedro Caixinha, o Santos realizou no CT Rei Pelé seu primeiro treino em 2025. As atividades contaram com a presença de César Sampaio, novo auxiliar técnico fixo do time praiano.

Formado na base do Santos, o ex-defensor passa a integrar a comissão de Caixinha. A equipe deu continuidade à pré-temporada, iniciada na sexta-feira com exames médicos, e começou a preparação para o Campeonato Paulista.

Além disso, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, que retornaram de empréstimo do Grêmio e do Shimizu S-Pulse, do Japão, respectivamente, participaram das atividades.

O técnico português, contratado para substituir Fábio Carille, demitido ainda em 2024, pôde utilizar o treino para conhecer mais o elenco e trabalhar com foco no Paulista. A estreia no Estadual está marcada para o dia 16 de janeiro, contra o Mirassol, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

O primeiro treino da temporada no CT Rei Pelé. Vai pra cima deles, Santos! ???? pic.twitter.com/j5t5DgAwnZ ? Santos FC (@SantosFC) January 4, 2025

Até o momento, a diretoria santista acertou apenas a contratação do zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino, para 2025. O defensor participou da reapresentação na última sexta-feira, mas ainda não foi anunciado oficialmente pelo Peixe.

O Santos ainda negocia com jogadores e espera anunciar reforços o quanto antes. Algumas conversas em andamento envolvem Thiago Maia e Thaciano. Há também a possibilidade de vender Jair ao Botafogo e receber atletas em troca, como Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.

Embora adote uma postura mais cautelosa na janela de transferências, o Santos tem se mexido nos bastidores. Na última sexta, o clube praiano oficializou as saídas de Alexandre Gallo, Arzul, Marcelo Fernandes e Carlito Macedo.